Abdullah Gül: Gerek cemaat, gerek siyasi yapı; akıl bir kişiye teslim edilirse sonu böyle olur

AKP'nin kuruluşunun 15'inci yılında Genel Merkez'de düzenlenen törende konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Gerek yeni bir cemaat olsun, ideolojik bir yapı olsun, siyasi yapı olsun eğer aklını fikrini bir kişiye teslim ederse sonu böyle olur. Çok şükür ki bu karanlık sayfa açılmadı" dedi.

Gül'ün konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bu olaylardan çok dersler alınacak. Ama bir kaç noktanın altını çizmek isterim; gerek yeni bir cemaat olsun, ideolojik bir yapı olsun, siyasi yapı olsun eğer aklını fikrini bir kişiye teslim ederse sonu böyle olur. Çok şükür ki bu karanlık sayfa açılmadı. AK Parti iktidarıyla herkesin hayat standardı yükseldi, değeri arttı. Bütün dünyada itibarı olan bir ülke olduk. Ve bütün bunları yaparken de anti demokratik birçok saldırılarla karşı karşıya kaldık.

Bütün bunlar yaşandı ama iktidarda olduğumuz için, milletin sorumluluğu omuzlarımızda olduğu için hiçbir zaman rövanşist olmadık. 1 ay önce yaşadığımız bu rezil, utanç verici, tarihe kara lekelerle adı geçecek insanların yaşattığı durumdan başta Başbakan ve arkadaşlarımız, siz çıkaracaksınız. İnanıyorum ki Türkiye’nin önünü, öngörülebilir yapacaksınız. Herkesin içeride ve dışarıda güvenini kazanacaksınız. Kısa süre içinde Türkiye’yi bu ortamdan çıkartacağız. Bir taraftan haydi sokağa deyince herkes çıkacak ama her gün böyle geçmez.