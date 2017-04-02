Abdullah Gül, Erdoğan'ın Kayseri mitingine katılacak mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yarın Kayseri'de düzenleyeceği mitinge 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katılmayacağı öğrenildi.

AKP Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden yaptığı açıklamada, "2 Nisan Pazar günü saat 16:30’da Kayserimizde hem cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan hem de başbakanımız Binalı Yıldırımı ağırlayacağız. Bütün Kayserili hemşerilerimizi Cumhuriyet meydanına bekliyoruz" dedi.

Kayseri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketi. Gül'ün yarın düzenlenecek mitinge katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

CNN Türk'ün haberine göre, Abdullah Gül yarın yapılacak 'başkanlık mitingi'ne katılmayacak.

Gül'e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gül'ün siyasi programlara katılmama kararı devam ediyor.