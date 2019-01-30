Abdullah Gül'den 'zehirli gaz' iddiasına ilişkin açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisi, Milliyet yazarı Talat Atilla’nın gündeme getirdiği “zehirli gaz” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığı'nca ödenmiştir" denildi.

Milliyet yazarı: Abdullah Gül’ün aracında zehirli gazşüphesi!

Milliyet yazarı Talat Atilla geçen cumartesi günü yayımlanan yazısında, Gül'ün devletin tahsis ettiği aracın içindeki kokudan rahatsız olduğunu ve aracı dezenfekte ettirdiğini iddia etmişti.

Kokunun artarak devam etmesi üzerine bu kez egzozun değiştirildiğini ileri süren eden Atilla, olaya Hayrünnisa Gül'ün el attığını öne sürdü. Atilla, Hayrünnisa Gül'ün "Sanki zehirli gaz veriliyor, eşimi öldürmek isteyenler olabilir" dediğini yazmıştı.

Atilla'nın bu yazısı, bir süre sonra internet sitesinden kaldırılmıştı.

Abdullah Gül'den açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, “zehirli gaz” iddiasına ilişkin olarak açıklama yapıldı.

İddiaya neden olan klima değişikliğinin reddedilmediği açıklamada, "Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığınca ödenmiştir" dendi.

Açıklama, yazıyı internet sitesinden kaldıran Milliyet'te yayınlandı.