Abdullah Gül’den Prof. Ayşe Soysal açıklaması: Kendisini YÖK üyesi yaptığımdan nedense hiç söz edilmez

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektörlük seçimlerinde ikinci olan Prof. Ayşe Soysal'ın rektörlük teklifini reddetmesiyle ilgili konuştu.

“2008'de Sayın Ayşe Soysal'ı ikinci kez rektör yapmak istedim. Çünkü çok başarılı ve özgürlükçü bir yöneticilik sergilemişti. Kendisi bana ‘Boğaziçi'nde centilmenlik anlaşmamız var' deyip müsaade isteyince ben de davranışını takdir ettim” diyen Gül, “kendisini YÖK üyesi yaptım. Kendisini YÖK üyesi yaptığımdan nedense hiç söz edilmez” dedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, geçen günlerde eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Üstün Ergüder'le gerçekleştirdiği söyleşide; Prof. Ayşe Soysal'ın seçimde ikinci olduğu halde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Boğaziçi'ne rektör yapılmak istendiğini, Soysal reddedince Kadri Özçaldıran'ın atandığını aktardığını hatırlattı.

“Bu sözler üzerine 11. Cumhurbaşkanı Gül bir açıklama gönderdi” diyen Saymaz, Gül’ün şu açıklamasını aktardı:

“2008'de Sayın Ayşe Soysal'ı ikinci kez rektör yapmak istedim. Çünkü çok başarılı ve özgürlükçü bir yöneticilik sergilemişti. Kendisi bana ‘Boğaziçi'nde centilmenlik anlaşmamız var' deyip müsaade isteyince ben de davranışını takdir ettim ve kendisini YÖK üyesi yaptım. Kendisini YÖK üyesi yaptığımdan nedense hiç söz edilmez.”

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