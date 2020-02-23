Abdullah Gül'den İçişleri Bakanı Soylu'ya 'Gezi' göndermesi: Sözlerimin bazı çevrelerce çarpıtılması çok büyük ayıp

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar gazetesindeki sözlerini eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından üstü kapalı bir göndermede bulunarak, "Sözlerimin bazı çevrelerce çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

Gül, Twitter'da "Karar Gazetesi'ne verdiğim mülakatta Gezi olayları ile ilgili kısmın kasıtlı olarak bazı çevrelerce çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum. Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum." paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi Parkı olaylarına ilişkin, "Gurur duyuyorum" açıklamasını sert bir dille eleştirdi. "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, içime hançer gibi saplanmıştır" diyen Soylu, "Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size" demişti.

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