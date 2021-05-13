Abdullah Gül'den Filistin paylaşımı: Bu zulmü durdurmanın yolu bölge ülkelerinin İsrail karşısında ortak tavır almalarıyla olur

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı. Filistin’deki olaylar sebebiyle buruk bir bayram olduğunu belirten Gül, "Bu zulmü durdurmanın yolu bölge ülkelerinin birbirleriyle uğraşmayı bırakıp İsrail karşısında ortak tavır almalarıyla olur" dedi.

Gül'ün Ramazan Bayramı için paylaştığı kutlama mesajı şöyle:

"Herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle tebrik ederim.

Maalesef Filistin’deki vahşet sebebiyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Bu zulmü durdurmanın yolu bölge ülkelerinin birbirleriyle uğraşmayı bırakıp İsrail karşısında ortak tavır almalarıyla olur. İslam dünyasındaki ihtilaflar ve hamasi söylemler sadece İsrail’in işine yarar."