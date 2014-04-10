'Abdullah Gül de 'koşan, aktif' bir Başbakanlık makamı istiyor'

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “protokol cumhurbaşkanı değil, terleyen bir cumhurbaşkanı” sözlerinin cumhurbaşkanı adayı olma işareti olarak algılandığını söyleyen Radikal Gazetesi Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de de tıpkı Başbakan Erdoğan gibi “terleyen, koşan” bir başbakanlığa talip olduğunu, kamuoyunda “Akbulut modeli” olarak bilinen düşük profilli ve vesayet görünümlü bir görevi kabul etmeyeceğini söyledi.

Şahin, “Cumhurbaşkanı Gül’ün kafasında ne emeklilik ne de Egemen Bağış gibi bazı AK Partilililerin seslendirdiği “uluslararası görev” var. Gül, yeniden seçim otobüsünün üzerine çıkmaya hazır” dedi.

Ömer Şahin’in Radikal gazetesinin bugünkü (10 Nisan 2014) nüshasında yayımlanan, “Gül de 'koşan, aktif' bir Başbakanlık makamı istiyor” başlıklı haberi şöyle:

‘Gül de 'koşan, aktif' bir Başbakanlık makamı istiyor’

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın halkın seçeceği cumhurbaşkanının 'protokol değil terleyen, koşan aktif' bir isim olacağını söylemesi, Köşk adaylığının ilanı olarak algılandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise şahsi geleceği hakkında kendisinin ne düşündüğünün önemli olduğunun altını çizdi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Köşk’e çıkması durumunda yerine geçecek en güçlü aday olarak görülen Cumhurbaşkanı Gül’ün arzuladığı başbakanlık kriterleri de netleşiyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de tıpkı Başbakan Erdoğan gibi “terleyen, koşan” bir başbakanlığa talip olduğu, kamuoyunda “Akbulut modeli” olarak bilinen düşük profilli ve vesayet görünümlü bir görevi kabul etmeyeceği söyleniyor.

Arkadaşlarla yol haritası

‘Başkanlık sistemi’ni çok istemesine rağmen hayata geçiremeyen Başbakan Erdoğan’ın yine de aktif bir Cumhurbaşkanlığı’ndan yana olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Gül, şahsıyla ilgili konularda Erdoğan ve ‘arkadaşları’ ile görüşerek yol haritasını çizeceğini açıkladı.

Gül de ‘aktiflik’ istiyor

Cumhurbaşkanı Gül, ”Şahsımla ilgili konularda benim ne düşündüğüm önemli olacak tabii ki” kaydını da düştü. Peki Gül’ün bu sözleri ne anlama geliyor? Gül, nasıl bir başbakanlık modeli istiyor ve Başbakan Erdoğan’ın çizeceği sınırları kabul eder mi? Gül’ün aktif siyasete dönüşü ve istediği başbakanlık profiline ilişkin Ankara kulislerinde şunlar konuşuluyor:

- Cumhurbaşkanı Gül, 7 yıldır Köşk’te. Gül, Erdoğan’ın talip olmaması durumunda 5 yıl daha bu görevi sürdürmek ister.

- Başbakan Erdoğan, “Çankaya’ya çıkmak istiyorum” derse Cumhurbaşkanı Gül bir dakika bile düşünmeden “Hayırlı olsun” der. Cumhurbaşkanı Gül’ün kafasında ne emeklilik ne de Egemen Bağış gibi bazı AK Partilililerin seslendirdiği “uluslararası görev” var. Gül, yeniden seçim otobüsünün üzerine çıkmaya hazır.

- Başbakan Erdoğan, ‘başkanlık sistemi’ni hayata geçiremedi ama en azından ‘partili cumhurbaşkanlığı’ için uğraşması sürpriz olmaz. Gül’ün de parlameter sistemin bütün gerekliliğini yerine getirecek bir Başbakanlık istediği biliniyor. İkili arasında çözümü en zor görünen nokta burası. Gül’ün, başbakanlık profilini düşürmeye hiç niyeti yok. Kamuoyunda ‘vesayet’ algısı doğuracak ve 'Akbulut modeli’ olarak da adlandırılan bir modele yanaşacak gibi görünmüyor.

Geçiş dönemi

- Eğer Erdoğan, Köşk’e çıkarsa hükümet düşüyor. Cumhurbaşkanı yeni bir isme hükümeti kurma görevi verecek. Adaylar arasında Mehmet Ali Şahin ve Bülent Arınç’ın adları öne çıkıyor. Gül’ün bu ‘geçiş dönemi’ için Arınç’ın Başbakan olmasını isteyeceği öne sürülüyor.

- Gül’ün Köşk’ten indikten sonra kongrede AK Parti Genel Başkanı seçilmesi ekim ayını bulacak. Gül’ün başbakanlık koltuğuna oturabilmesi için milletvekili olması gerekiyor. Erken seçim olmayacağı düşünülerek Gül’ün Bayburt’tan seçime sokulma formülü konuşuluyor. Köşk’te ve parti liderliğindeki değişimin ardından yeni bir durumun ortaya çıkacağı ve Gül’ün erken seçimden yana tavır alacağı ve Kayseri’den aday olacağı ifade ediliyor.

- Başbakan Erdoğan ‘ilke’ olarak 3 dönem kuralının kalkmasına karşı. Başbakan Erdoğan, Köşk’e çıkar ve yerine Gül gelirse bu kuralın kalkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanı Gül’ün, Bülent Arınç, Ali Babacan, Recep Akdağ, Taner Yıldız ve Hüseyin Çelik gibi isimlerle devam etmek istediği biliniyor.

- AK Parti’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sonrası için eşbaşkanlık modeli de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Gül, genel başkan ve başbakanın ayrı olacağı bu modeli istemiyor. Genel başkanlık ve başbakanlık yetkilerine dokunulmasına da karşı olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı Gül’ün tercihi Başbakan Erdoğan’ın kullandığı görev ve yetkilerle Başbakanlık yapmak.