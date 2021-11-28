Abdullah Gül, Davutoğlu’nun ardından Karamollaoğlu ile görüşecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile dün üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Gül’ün bir sonraki görüşmesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile olacak.

Davutoğlu, "Sayın Gül’le genel olarak son zamanlarda yaşanan gelişmelerin devlette ortaya çıktığı tahribat, elde edilen kazanımların bugün kaybediliyor olması, giderek fazlalaşan yoksullaşma, demokratik haklar konusundaki kaygıları paylaştık hem de hasret giderdik. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili herhangi bir konu gündeme gelmedi. Esasen ziyaretimizin sebebi buydu." dedi.

Muharrem Sarıkaya'nın "Sizden sonra Temel Karamollaoğlu da görüşecek bildiğim kadarıyla" hatırlatması yapması üzerine Davutoğlu, "Evet, birkaç gün sonra Sayın Temel Karamollaoğlu da Sayın Abdullah Gül ile görüşecek." diye konuştu.