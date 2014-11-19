Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı görevini devrettikten sonra ilk kez Ankara’da

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Ağustos’ta görevini devretmesinin ardından Ankara’ya resmi niteliği olan bir program çerçevesinde yaptığı ilk ziyarette, iç siyasetten uzak nasıl bir eski Cumhurbaşkanı profili çizeceğinin resmini ana hatlarıyla ortaya koydu. Gül katıldığı bir sempozyumda Türkiye'nin AB üyeliğinin sadece Türkiye'ye değil AB'ye de getirileri olacağını söyledi. Gül, "AB özgün ama ertelenmiş bir başarı hikâyesidir. AB şu an sınırları olmayan bir kıtadır. Bu proje dünyadaki en önemli küresel projedir. AB güvenlik bölgesi de bunun en önemli örneklerindendir" diye konuştu.

Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler dönemin Cumhurbaşkanı Gül üzerine çevrilmişti. Gül’ün, yeniden Başbakanlık koltuğuna oturtulmasına yönelik bazı formüllerin hayata geçirileceğine ilişkin senaryolar o dönemde tartışma gündeminde yer almıştı. Gül, görevi bıraktıktan sonra nasıl bir tutum içinde olacağının en net sinyallerinden birini bugün Ankara’da verdi.

Kayseri’de yeni parti iddialarını yalanlamıştı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Ağustos’ta görevi devretmesinin ardından ilk ziyaretini memleketi Kayseri’ye yapmıştı. Gül, bu ziyaretinde, yeni kurulacak bir partinin içinde olacağı iddialarını net bir şekilde yalanlamış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’na destek mesajlarını yinelemişti.

Nobel ödüllü konuk

Milliyet’ten Aydın Hasan’ın haberine göre, Gül, görevini bıraktıktan sonra özel bir düğün nedeniyle yaptığı ziyaret bir yana bırakılırsa resmi nitelikteki bir program çerçevesinde ilk kez Ankara’ya geldi. Gül’ün görüştüğü ve birlikte sempozyuma katıldığı kişinin profili de önemliydi. Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, yakın tarihte başta Kosova olmak üzere, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu Asya'da birçok sorunun çözümü sürecinde üstlendiği arabuluculuk görevinden ötürü 2008 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü. Gül, Nobel Ödüllü Ahtisaari ile Ankara Palas’ta özel bir görüşme de yaptı. Gül’ün, eski Cumhurbaşkanı olarak Ankara’da uluslararası nitelikteki çalışmaları ile öne çıkan Nobel Ödüllü bir eski cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve ortak etkinlik içinde yer alması, Ankara kulislerinde nasıl bir eski cumhurbaşkanı profili çizmek istediğinin göstergesi olarak da yorumlandı.

Sempozyumu Dışişleri düzenledi

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından Türkiye-Finlandiya Dostluk Anlaşması'nın 90. yılı dolayısıyla "Daha Güçlü ve İstikrarlı bir Avrupa İçin Elele" başlıklı sempozyum, bugün öğleden sonra Ankara Palas’ta yapıldı.

Sempozyuma; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Finlandiya’nın eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Erkki Tuomioja, Finlandiya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Teija Tiilikainen ve Kadir Has Üniversitesi Röktürü Profesör Hasan Bülent Kahraman katıldı.

Abdullah Gül, sempozyumda yaptığı sunumda, Türkiye'nin AB üyeliğinin sadece Türkiye'ye değil AB'ye de getirileri olacağını söyledi. Gül, "AB özgün ama ertelenmiş bir başarı hikayesidir. AB şu an sınırları olmayan bir kıtadır. Bu proje dünyadaki en önemli küresel projedir. AB güvenlik bölgesi de bunun en önemli örneklerindendir" diye konuştu.

Yaptığı görüşmelerin ardından geceyi Ankara’da bir otelde geçiren Gül; bugün İstanbul’a dönecek.