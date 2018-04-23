"Abdullah Gül, CHP-İYİ Parti ve SP'den kuvvetli bir teklif giderse adaylığı düşünebilir"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nden kuvvetli bir teklif giderse cumhurbaşkanı adaylığını düşünebileceğini söyledi. Alçı, "Dikkat edin, 'Kabul eder' demiyorum, düşünür" dedi.

Bugünkü yazısında Gül'ün adaylğını değerlendiren Alçı şöyle yazdı:

"Bu soruyu etrafımdaki herkese uzun bir süredir soruyorum. Vardığım sonuç şu: Abdullah Gül’e şayet CHP-İYİ Parti ve SP’nin tek ortak adayı olması için bir kuvvetli teklif giderse bunu düşünebilir. Dikkat edin, 'Kabul eder”'demiyorum, düşünür. Çünkü Gül risk almayı sevmeyen bir isim. Ancak şu aşamada zaten böyle bir şey söz konusu değil. Yani Gül’ün aday olma olasılığını yüzde 1’in altında görüyorum."