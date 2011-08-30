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Abdullah Gül başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Abbdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerevesinde Başkomutan sıfatı ile tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abbdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerevesinde Başkomutan sıfatı ile tebrikleri kabul etti.

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Bu sene 30 Ağustos'ta bir ilk gerçekleşiyor. Daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrik törenine, ev sahipliğini Genelkurmay Başkanı yapardı. Genelkurmay Başkanı’nın yanında ise kuvvet komutanları yer alırdı.

Kabulleri bu sene ise Başkomutan sıfatı ile Cumhurbaşkanı Abdulah Gül yaptı.

Cumhurbaşkanı Gül'e bu kabulu yapma teklifi geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'den gelmiş, Gül de teklifi çok doğru bulduklarını belirtmişti. Gül şunları söylemişti:

"Bu 30 Ağustos’ta başkomutan olarak bütün kutlamaları ben kabul edeceğim. Bu, Genelkurmay Başkanımızın teklifidir. Düşünce onlardan geldi. Genelkurmay Başkanımız, Başbakanımız MGK’dan önce yaptığımız konuşmada Genelkurmay Başkanı’nın getirdiği bir düşünceydi. Biz de çok doğru bulduk. Uygulama bundan sonra böyle olacaktır. Geçen Askeri Şura’da da, Milli Güvenlik Kurulu’nda da yeni uygulamaları herkes takip etti. Silahlı Kuvvetlerimiz de komutanlarımız da bundan çok memnundur. Bunlar hep olması gereken şeyler. Her şeyin bir zamanı var demek ki..."


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