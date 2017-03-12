Abdullah Gül: Avrupa ülkeleriyle karşılıklı çıkarlarımız var, her türlü taşkınlıktan kaçınmalıyız

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hollanda hükümetinin, Türkiyeli bakanların konuşmacı olarak katılacakları etkinliklere izin vermemesiyle başlayan krize ilgili olarak açıklama yaptı. Gül, "İslam ve Türk düşmanlığını Avrupa'da hiçbir dönemde görülmediği kadar körükleyen yeni popülist partiler ve azgın liderleri, Avrupa için büyük tehdit oluştururken, onlara fırsat verecek her türlü taşkınlıktan uzak durmalıyız" dedi.

Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Gül, şunları yazdı:

"Bazı Avrupa ülkelerinin, bakanlarımızın hiçbir şiddet içermeyen toplantılarını kabaca engellemeleri kendileri için utanç vericidir. İslam ve Türk düşmanlığını Avrupa'da hiçbir dönemde görülmediği kadar körükleyen yeni popülist partiler ve azgın liderleri, Avrupa için büyük tehdit oluştururken, onlara fırsat verecek her türlü taşkınlıktan uzak durmalıyız. Unutmayalım ki başta ekonomik, güvenlik, bilim, kültür ve insani konularda karşılıklı büyük çıkarlarımız vardır.

Ne olmuştu?

Almanya'daki yerel yönetimler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmacı olarak katılacağı etkinliklere izin vermemişti.

Bekir Bozdağ, söz konusu iptallerin "Evet" oylarını engellemeye yönelik olduğunu iddia ederken, salonun güvenlik zafiyeti olduğu gerekçesiyle konuşmasına izin verilmeyen Mevlüt Çavuşoğlu ise, Almanya'ya giderek Türkiye Başkonsolosluğu’nun rezidansında konuştu. Bozdağ gibi Çavuşoğlu da, burada yaptığı konuşmasında "Evet" diyenlerin engellendiğini, "Hayır" diyenlere ise yardımcı olunduğunu savundu.

YSK'nın 15 Şubat 2017 tarihli 109 No’lu kararında ise şu ifadeler yer alıyordu:

"b) Mabetlerde, okullarda, kışla, karargâh, ordugâh gibi, askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde, kapalı yer toplantısı yapılamayacağına (298/51-son). c) Yurt dışında ve gümrük kapılarında kapalı yerlerde propaganda yapılamayacağına karar verilmiştir."

Almanya'daki iptallere muhalefet kanadından da tepki gelmişti. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya'nın Filderstadt kentinde yarın yapacağı 'referandumda Hayır' konulu toplantıya katılmaktan vazgeçmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Almanya Başbakanı yanlıştan dönüş yapmalı, gerilimi artıracak eylem ve adımlardan kaçınmalıdır. Sabır ve soğukkanlılıkla ilişkilerin düzeltilmesinin yolu aranmalıdır" derken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Asla ve asla doğru değildir. Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin 2 bakanı konuşmak ister siz bu konuşmayı şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız. Asla doğru bulmuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

'Nazi' benzetmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'daki toplantılarına izin verilememesini şu sözlerle eleştirmişti:

"Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Bize demokrasi dersi vereceksiniz, gelince orada Türk Bakanı konuşturmayacaksınız. Bunları uluslararası toplu olarak dile getireceğiz. Dünyaya rezil rüsva edeceğiz."

Erdoğan'ın "Nazi" benzetmesi, iki ülke arasında Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla başlayan gerginliği bir adım daha ileri taşımıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Nazi" benzetmesine tepki göstererek "Böyle yersiz açıklamaları ciddiye alıp yorum bile yapmak mümkün değil" demişti. Merkel Türkiye'deki referandum kampanyasında yapılmış olmalarının da bu tür açıklamaları meşrulaştırmadığını söylemişti.

Hollanda, Çavuşoğlu'nun iniş iznini iptal etti

Son olarak Hollanda, Rotterdam'a gitmeye hazırlanan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edildiğini açıkladı. Çavuşoğlu'nun ziyaretiyle ilgili olarak Türk yetkililerle kabul edilebilir bir çözüm için görüşmeler yapıldığı ifade edilen açıklamada "Ancak Türkiye'nin yaptırım uygulayacağına dair tehdidi makul bir çözüm arayışını imkânsızlaştırdı. Bunun üzerine Hollanda iniş iznini iptal etti" dendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Çavuşoğlu'nun uçuş izninin güvenlik endişesi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin olarak Hollanda'ya tepki gösterdi. "Hollanda, bir sıçrarsın iki sıçrarsın; oradaki vatandaşlarımız 16 Nisan'da tezgâhınızı bozacak" diyen Erdoğan, "Siz istediğiniz kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma. Bakalım senin uçakların bu ülkeye bundan sonra nasıl gelecek? Ben burada diplomasiyi konuşuyorum, vatandaşların uçaklarına bir şey diyemeyiz. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" diye konuştu.

Aile Bakanı sınır dışı edildi

Rotterdam'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na birkaç yüz metre mesafede yaklaşık 5 saat boyunca bekleyen Kaya'yı Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, Kaya'nın direnmesi üzerine vinçli çekici getirip, aracı zorla çekme girişiminde bulundu. Bunun üzerine araba kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortu eşliğinde olay yerinden götürüldü.

Başkonsolosluğa girişi engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'istenmeyen kişi' ilan edilerek sınırdışı edilmek üzere sınıra götürüldüğünü bildirildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kaya, "Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum. Bu faşist uygulama karşısında Demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor! Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanında bulunan danışmanı Bilal Topçu, Hollanda polisi tarafından tutuklandıklarını açıkladı. İki araçla Başkonsolosluğun yakınında tutuldukları yerden uzaklaştırılan korumaların Almanya'ya gönderildiği bildirildi. Kaya, bugün sabah saatlerinde Türkiye'ye döndü.