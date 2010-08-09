Abdullah Gül atama kararnamesini onayladı

T24

5 komutanın görevi değişti

Berk EDO Komutanı



Cumhurbaşkanı onayladı

Teamüller alt üst oldu



Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner kimdir?

Basının yoğun ilgi gösterdiği görüşme de daha sonra basın açıklaması yapmak için dışarı çıkan Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri Ahmet Sever kararnamede sunulan isimleri ve atamalarını açıkladı.: ORG. Işık Koşaner: ORG. Erdal Ceylanoğlu: ORG. Necdet Özel: ORG. Hayri Kıvrıkoğlu: ORG. Nusret Taşdeler28 Şubat’ta Sincan’da yürüyen tankların başındaki komutan olarak bilinen Org. Ceylanoğlu’nun KKK olmasıyla, Org. Necdet Özel’in Genelkurmay Başkanlığı yolu açılmış oldu. Org. Ceylanoğlu bir yıl KKK’da kaldıktan sonra emekliye ayrılacak. Bu durumda Org. Özel’in önümüzdeki yıl KKK’na getirilmesinin önü açılmış olacak. Böylece Org. Özel, 2013-2017 yılları arası Genelkurmay Başkanı olabilecek. Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan ve Ümit Çetin'in haberi:Org. Ceylanoğlu’nun KKK’na getirilmesiyle, Org. Işık Koşaner de Genelkurmay Başkanı oldu. Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ ise 30 Ağustos’ta emekliye ayrılacak. 1. Ordu Komutanlığı’na Ege Ordu Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu getirildi. Harp Akademileri Komutanı Kara Org. Nusret Taşdeler de, Ege Ordu Komutanlığı’na atandı. Genelkurmay 2’nci Başkan Yardımcısı Hava Org. Bilgin Balanlı da Harp Akademileri Komutanı oldu. Böylece Harp Akademileri Komutanlığı yeniden havacılara geçmiş oldu. Genelkurmay 2’nci Başkanı Org. Aslan Güner ise aynı görevinde kaldı. Org. Iğsız ile kendi isteğiyle emekliliğini isteyen Jandarma Genel Komutanı Org. Atila Işık’ın emeklilikleri kesinleşti. Bu yıl Hava ve Deniz’de değişiklik olmadı.İlk listedeki gibi Erzincan Ergenekon davasının bir numaralı sanığı olarak adı geçen 3. Ordu Komutanı Org. Saldıray Berk KKK Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK), Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanı Korgeneral Yalçın Ataman orgeneralliğe terfi ederek 3. Ordu Komutanı, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Servet Yörük de orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanı olarak kaldı.Balyoz’da haklarında çıkarılan yakalama kararı daha sonra kaldırılan 11 general ve amiral rütbe terfisi almadı ancak, tayinlerinin önünde de engel bulunmuyor. Hatay Dörtyol’da İçişleri Bakanı Atalay’la aynı fotoğrafta yer alan 6. Kolordu Komutanı Nejat Bek’in EDOK Komutan Yardımcılığı’na, Başbakan Erdoğan ile Org. Başbuğ’a Gediktepe’de brifing veren Tümg. Gürbüz Kaya da Harita Daire Başkanlığı’na getirildi. Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu görevinde kaldı.Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül 00.38’de, Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ ise 00.40’da Dışişleri Konutu’na geldi. Kararnameyi Cumhurbaşkanı Gül’ün onaylamasından sonra Gönül ve Başbuğ 00.55’de ayrıldı. Bu arada Tuğgeneral Tayyar Süngü Genelkurmay İletişim Daire Başkanı olurken, Tümgeneral Sadık Çelikörs de Genelkurmay Genel Sekreterliğine atandı.TSK’da dikkat edilen teamüller dünkü atamalarla alt üst oldu. Teamüllere göre aslında terfi sırasında Org. Erdal Ceylanoğlu’nun önünde bulunan Org. Necdet Özel’in KKK olması gerekiyordu. 1. Ordu Komutanlığı’na getirilen Org. Hayri Kıvrıkoğlu da, EDOK Komutanı olan Org. Saldıray Berk’ten bir yıl daha az kıdeme sahip. Teamülde, üç yıllık orgeneralliği bulunan Berk, 1. Ordu Komutanı olmalıydı. Ancak hükümet Ergenekon davası nedeniyle Org. Berk’i pasif göreve uygun buldu. Aynı şekilde orgenerallik sıralamasında Kıvrıkoğlu’nun önünde bulunan Genelkurmay 2’nci Başkanı Org. Aslan Güner de 1. Ordu Komutanı olabilirdi. Teamülde 1. Ordu Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı’nın önünde bulunduğu için, askeri tören protokolünde üç yıllık orgeneralliği olan Özel, iki yıllık orgeneralliği olan Kıvrıkoğlu’nun gerisinde duracak. Ayrıca geçen yıl Genelkurmay 2’nci Başkan Yardımcısı atamasıyla TSK Komuta Kademesi’nde 15’e çıkan orgeneral ve oramiral sayısı, bu yıl üç orgeneralin emekli olmasıyla 14’e düştü.

Ağustostan itibaren Genelkurmay Başkanlığını yürütecek olan Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner'in özgeçmişi şöyle: Orgeneral Işık Koşaner, 1945 yılında İzmir'de doğdu. 1965 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1966 yılında Piyade Okulu'ndan mezun olan Orgeneral Koşaner, 1976 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında öğretmenlik ve Harekat Eğitim Subaylığı yaptı.







Kara Harp Akademisi'nden 1978 yılında mezun olan Orgeneral Koşaner, kurmay subay olarak Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı emrinde çalıştı.







İtalya'nın Napoli kentinde Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı (AFSOUTH) İstihbarat Dairesinde karargah subaylığı yapan Orgeneral Koşaner, 3. Ordu Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Strateji Kuvvet Plan Dairesinde Kuvvet Plan ve Program Şube ile Strateji Şube Müdürlüğü, 8. Piyade Tümen 131. Piyade Alay Komutanlığı, Genelkurmay Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.







Orgeneral Koşaner, 1992 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek bu rütbe ile Kara Kuvvetleri Lojistik Plan Daire Başkanlığı ve 1. Komando Tugay Komutanlığı görevi yaptı.







1996 yılında tümgeneralliğe terfi eden Orgeneral Koşaner, bu rütbe ile Kara Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. Orgeneral Koşaner, 2000 yılında korgeneralliğe terfi ederek, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu. Geçen yıl orgeneralliğe terfi ederek Ege Ordu Komutanlığına atanan Orgeneral Koşaner, 2005 yılı itibariyle de Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine getirildi.

30 Ağustos 2006'da Jandarma Genel Komutanı olan Orgeneral Koşaner, 30 Ağustos 2008 itibariyle de Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Nurdan Koşaner ile evli olan Orgeneral Koşaner, iki çocuk babası. Orgeneral Koşaner, İngilizce biliyor.









Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Erdal Ceylanoğlu kimdir?



Kara Kuvvetleri Komutanlığını 30 Ağustos itibarıyla yürütecek olan Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'nun özgeçmişi şöyle: Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, 1945 yılında Kayseri'de doğdu. 1966 yılında Kara Harp Okulundan, 1967 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.

1974 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı yapan Orgeneral Ceylanoğlu, 1976 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu; ardından Kurmay Subay olarak Kara Harp Okulunda bölük komutanlığı, Kara Harp Akademisinde öğretim üyeliği, 4'üncü Zırhlı Tugay Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Özel Sekreterliği ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1992 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Orgeneral Ceylanoğlu, tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Okullar Daire Başkanlığı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1996 yılında tümgeneralliğe terfi eden Erdal Ceylanoğlu, tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Komutan Yardımcılığı ile Kurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2002 yılında korgeneralliğe terfi eden Orgeneral Ceylanoğlu, korgeneral rütbesi ile Jandarma Asayiş Komutanlığı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2007 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi eden Ceylanoğlu, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevine atandı.

Şule Ceylanoğlu ile evli olan Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'nun iki çocuğu var. Orgeneral Ceylanoğlu, İngilizce biliyor.



