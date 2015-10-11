Abdullah Gül: Ankara'nın merkezinde böyle bir olayın olmuş olması, kabul edilebilir bir şey değil

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara’da gerçekleşecek barış mitingi öncesinde yaşanan toplanan kalabalığa yönelik bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Gül “Türkiye'nin başkenti Ankara'da, Ankara'nın merkezinde böyle bir olayın olmuş olması tabi ki kabul edilebilecek bir şey değil" dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) tarafından, Bodrum'da düzenlenen 11. Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından Milas Bodrum Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Gül, terör olayında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Bütün ailelerin, herkesin acısını paylaştığını belirten Gül, "Bu çok derin, tabi üzüntü duyduğumuz bir dehşet olayıyla karşı karşıyayız. Yani Türkiye'nin başkenti Ankara'da, Ankara'nın merkezinde böyle bir olayın olmuş olması tabi ki kabul edilebilecek bir şey değil" diye konuştu.

“Türkiye'yi bir terör girdabına çekme gayretinin bir süredir açıkça ortada gözüktüğünü” belirten Gül, "Bu tuzağa hiç kimsenin düşmemesi gerekiyor. Bir taraftan gayet soğukkanlı ama çok kararlı bir şekilde, eminim ki tedbirler hep alınacaktır" dedi.

‘Birbirimize yardımcı olmamız gereken bir gündür’

Bütün kanlı olayların bir an önce durması, durdurulması gerektiğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Çünkü hepimiz bir geminin içindeyiz. Türkiye hepimizindir, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hepimizindir. Etrafımızda bu kadar ateş varken, çok gerginlikler varken Türkiye'nin içini daima sağlam tutmak gerektiğini her defasında tekrarlarım. Onun için farklılıklar, ayrılıklar hep bir kenara bırakılıp şimdi herkesin çok daha sorumlu bir şekilde farkları, bütün bunları bir kenara koyma günü. Herkesin, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü selameti için halkımızın güvenliği, mutluluğu için herkesin çok daha el birliği içerisinde ne gerekiyorsa onu yapması ve birbirimize yardımcı olmamız gereken bir gündür."

Gül, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu anlatarak, "Böyle bir barış mitinginde, planlı bir mitingde bu olayın yaşanması gerçekten çok üzücü. İnanıyorum ki failleri en kısa süre içerisinde hep ortaya çıkartılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.

Gazetecilerin, 'bu olaydan sonra seçim güvenliği etkilenecek mi?' sorusuna Gül, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bununla ilgili her türlü tedbiri alabilecek güçte olduğunu dile getirdi.