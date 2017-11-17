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Abdullah Gül, amcasını son yolculuğuna uğurladı

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün yaşamını yitiren amcası 76 yaşındaki Mahmut Gül toprağa verildi

17 Kasım 2017 17:39

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün dün yaşamını yitiren amcası 76 yaşındaki Mahmut Gül toprağa verildi. Geçen Mayıs ayında da babası Ahmet Hamdi Gül\'ü son yolculuğuna uğurlayan Abdullah Gül\'ün cenazede oldukça üzgün olduğu gözlendi.
Kayseri\'de oturan Nüve Tarım Şirketi ortağı Ziraat Mühendisi Mahmut Gül, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Amcasının ölüm haberini ögrenen 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün gece geç saatlerde İstanbul\'dan memleketi Kayseri\'ye geldi. Bu sabah cenaze evine taziyeye giden  Abdullah Gül, daha sonra cenaze namazının kılanacağı Melikgazi ilçesindeki  Selçuklu eseri Cami Kebir\'e geldi. Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven\'in kıldırdığı cenaze namazına Abdullah Gül, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri milletvekili ve eski bakan Taner  Yıldız, Adalet eski başkanı Sadullah Ergin, TBMM eski başkan vekili ve Kayseri milletvekili Sadık Yakut, çok sayıda eski dönem milletvekili, Melikgazi Belediye Başkanı Mamduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu katıldı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Kayseri\'deki oda başkanları ise çelenk gönderdi. Almanya\'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin de Abdullah Gül ve yakınlarına telefonla başsağlığı dileğinde bulunduğu öğrenildi. 
Cenaze namazının ardından Abdullah Gül\'ün de omzuna aldığı amcası Mahmut Gül\'ün cenazesi, , Asri mezarlıkta toprağa verildi. Abdullah Gül, dah asonra babası Ahmet Hamdi Gül\'ün mezarına da uğrayıp dua etti.

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