Abdullah Gül, AKP-CHP koalisyonunu ima etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni hükümet arayışlarına ilişkin olarak, AKP ve CHP koalisyonunu ima ederek "Almanya'da nasıl oluyorsa partiler nasıl konuşup herşeyi anlatıp anlaşıyorlarsa Türkiye'nin de bu şekilde güçlü bir hükümetin kurulmasının bugünkü ortam için doğru olduğu kanaatindeyim" dedi.

Abdullah Gül, cuma namazını Sarıyer Orman Bölge Müdürlüğü içinde bulunan Fatih Ormanı Camii'nde kıldı. Gül, cami çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Koalisyon görüşmeleri ve dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda değerlendirmelerde bulunan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Yaşadıklarımızdan derin üzüntü duyuyorum’

Bir soru üzerine Abdullah Gül, son dönemde yaşanan terör ve şiddet olaylarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Gül, "Bugün yaşadıklarımızdan derin üzüntü duyuyorum. Asker, sivil şehitlerimizin hepsinin acısını derinden hissediyorum, hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Bu kadar tecrübeden, Türkiye'nin bu kadar olup bitenlerden ders aldıktan sonra bugünleri tekrar yaşıyor olmaktan da çok büyük üzüntü duyuyorum. Bütün arzum herkesin büyük bir dayanışma içerisinde olması, terörü tabi ki şiddetle telin etmesi ve kesin tavır alması çok önemlidir. Ayrıca 1990'lı yıllarda yaşananların hiçbir faydası ve katkısı olmadığı kanaatindeyim. Türkiye tekrar 10 sene, 20 sene önceki denediklerini yeniden deniyor duruma düşmesini hiçbir fayda getirmeyeceği ama teröre karşı kararlı durup dayanışma içerisinde olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

‘Türkiyemizin sağlam tutulmasına çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum’

Bu dönemde Türkiye'de çok güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Gül, "Böyle bir dönemde Türkiye'de çok güçlü bir hükümete ihtiyaç var. Güçlü bir hükümet kurulmasını hep tavsiye ettim. Yine bunu gayet samimi olarak bütün tecrübelerimi düşünerek etrafımızda bu kadar yangın varken, Türkiye'ye karşı birçok tehditler ortaya çıkarken, içeride de bu acılı durumu yaşarken, Türkiye'de birinci önceliğimizin güçlü bir hükümet kurmaya, Türkiyemizin sağlam tutulmasına çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

‘Almanya'da nasıl oluyorsa...’

Bir gazetecinin "Güçlü hükümetin formülü bir azınlık hükümeti mi yoksa koalisyon hükümeti mi olmalıdır?" şeklindeki sorusuna Abdullah Gül, "Güçlü hükümetin, Türkiye'nin büyük partilerinin bir araya gelerek en çok oy alanların oturup, Almanya'da nasıl oluyorsa partiler nasıl konuşup herşeyi anlatıp anlaşıyorlarsa Türkiye'nin de bu şekilde güçlü bir hükümetin kurulmasının bugünkü ortam için doğru olduğu kanaatindeyim" şeklinde yanıtladı.

HDP'li yöneticilere açılan soruşturmalar

HDP yöneticileri hakkında açılan soruşturmalar ve dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme getirilmesiyle ilgili bir soruya ise Abdullah Gül, "Bunları söyledim. 1990'lı yıllarda bunlar yaşandı. Bunların bir faydası olmadı. Terörle mücadele ayrı bir şey, kararlı bir şekilde ayrı bir şey. Teröristlere fırsat vermemek gerekir. Teröre hiçbir şekilde fırsat vermemek terörle mücadelenin en önemli unsurlarından bir tanesidir" diyerek yanıtladı.

Abdullah Gül soruları yanıtladıktan sonra caminin yakınında bulunan Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir kamelyaya geçerek burada beraberindekilerle birlikte çay içti. Vatandaşlar Abdullah Gül'e burada yoğun ilgi gösterdi.

Karşıt ideolojiye sahip iki büyük partinin ortaklığına "büyük koalisyon" deniyor. Bu sistemin en güçlü örneklerinden biri de Almanya... Bu ülkede, 2013'te yapılan son seçimlerde Başbakan Angela Merkel'in partisi muhafazakâr Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) oyların yüzde 41.5'iyle 311 sandalye kazanmıştı. Bu oran tek başına iktidar için yetmeyince Merkel, seçimden yüzde 25.7 ile ikinci çıkan Sigman Gabriel liderliğindeki Almanya Sosyal Demokrat Partisi'yle (SPD) koalisyon oluşturdu.