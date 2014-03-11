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Abdullah Gül, 620 hasta tutuklu için devrede

Ağır hasta tutuklu ve hükümlüler hakkında vereceği tahliye kararlarıyla ilgili yetkilerinin artırılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüşecek

11 Mart 2014 11:40

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ağır hasta tutuklu ve hükümlüler hakkında vereceği tahliye kararları ile ilgili yetkisinin artırılması için TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le görüşeceğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Gül, eski Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal başkanlığındaki 10 kişilik heyeti dün Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Heyette KESK Başkanı Lami Özgen, İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan, İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı da yer aldı. Birdal, “Cezaevlerinde 620 ağır hasta hükümlü var. Cumhurbaşkanı’na dosya sunduk. Cumhurbaşkanı tahliyeler için Adli Tıp Kurumu raporunun yeterli olduğunu söyledi” dedi.                    

 

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