T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABDULLAH: ESAD HALKIYLA DİYALOG KURMALI WASHINGTON (A.A)

23 Mayıs 2011 12:01

-ABDULLAH: ESAD HALKIYLA DİYALOG KURMALI WASHINGTON (A.A) - 23.05.2011 - Ürdün Kralı Abdullah, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a halkıyla diyalog kurması çağrısında bulundu. Amerikan kanalı ABC'ye mülakat veren Kral Abdullah, ''Suriye'de istikrar ve sükunetin tesisi için Ürdün'ün nasıl yardım edebileceği konusunda birçok kez Beşşar Esad ile konuştum. Komutada Suriye Devlet Başkanı var. Beşşar'ın yüzünü halka dönüp, halkla diyalog içinde olması gerektiğini düşünüyorum'' dedi. Öte yandan, Kral Abdullah, İsrail ile Filistinlilerin yeniden çatışmaya girebileceğinden endişe ettiğini söyledi. Kral Abdullah, ''12 yıllık deneyimlerime dayanarak, İsrail-Filistin meselesini görmezden gelirsek bir şeyler patlayacağını söylüyorum'' dedi. Ürdün Kralı, her 2,5 yılda bir, bir intifada ya da savaş olduğuna dikkati çekti. İsrail'in Hamas gibi örgütlerle barış görüşmelerine başlamayı reddetmesiyle ilgili olarak, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Hamas'ın hükümette yer almayacağını açıkça belirttiğini söyleyen Kral Abdullah, ''İyi olan şeyi yapmamak için her zaman bir bahane bulmak kolaydır. Zor kararları almak ve meseleyi kökünden çözmek için cesur liderlere ihtiyacımız var'' ifadesini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24