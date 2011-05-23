-ABDULLAH: ESAD HALKIYLA DİYALOG KURMALI WASHINGTON (A.A) - 23.05.2011 - Ürdün Kralı Abdullah, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a halkıyla diyalog kurması çağrısında bulundu. Amerikan kanalı ABC'ye mülakat veren Kral Abdullah, ''Suriye'de istikrar ve sükunetin tesisi için Ürdün'ün nasıl yardım edebileceği konusunda birçok kez Beşşar Esad ile konuştum. Komutada Suriye Devlet Başkanı var. Beşşar'ın yüzünü halka dönüp, halkla diyalog içinde olması gerektiğini düşünüyorum'' dedi. Öte yandan, Kral Abdullah, İsrail ile Filistinlilerin yeniden çatışmaya girebileceğinden endişe ettiğini söyledi. Kral Abdullah, ''12 yıllık deneyimlerime dayanarak, İsrail-Filistin meselesini görmezden gelirsek bir şeyler patlayacağını söylüyorum'' dedi. Ürdün Kralı, her 2,5 yılda bir, bir intifada ya da savaş olduğuna dikkati çekti. İsrail'in Hamas gibi örgütlerle barış görüşmelerine başlamayı reddetmesiyle ilgili olarak, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Hamas'ın hükümette yer almayacağını açıkça belirttiğini söyleyen Kral Abdullah, ''İyi olan şeyi yapmamak için her zaman bir bahane bulmak kolaydır. Zor kararları almak ve meseleyi kökünden çözmek için cesur liderlere ihtiyacımız var'' ifadesini kullandı.