-Abdullah Ercan ilk lig maçına çıktı GAZİANTEP (A.A) - 03.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Gaziantepspor, yeni teknik direktörü Abdullah Ercan ile ilk lig maçına çıktı. Yeni teknik adamıyla ilk galibiyetine ulaşmak isteyen Gaziantepspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Abdullah Ercan'ı hafta başında teknik direktörlük görevine getiren Gaziantepspor, zorlu rakibini devirerek, yeni teknik adamına ''merhaba'' demek isterken, Beşiktaş ise galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta, Portekiz Milli Takımı'na giden Quaresma ile sakatlığı bulunan Almeida, Ersan ve İbrahim Toraman ile kadroya alınmayan Sivok ve Guti de forma giyemedi. Karşılaşmayı Gaziantep ve çevre illerden gelen yaklaşık 3 bin Beşiktaş taraftarı izlerken, Gaziantepspor taraftarları ise maça fazla ilgi göstermedi. Karşılaşma öncesinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından taraftarlar ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez ''sloganı attı.