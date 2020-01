Abdullah Cömert'in davası dosya olmadan görüldü

Abdullah Cömert'in ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya olası kasıt ile adam öldürmek suçundan 25 yıla kadar hapsi istenen ve savcılık ifadesinde gaz fişeğinin ölüme neden olup olmayacağını bilmediğini söyleyen 29 yaşındaki A.K. duruşmaya katılmazken, gazeteciler duruşma salonuna alınmadı.



Duruşmaya CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Ali Ediboğlu, Hasan Akgöl, Refik Eryılmaz, Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert, ağabeyleri Zafer ve Adnan Cömert, avukatları Hatice Can, sanık A.K.'nin avukatı Fatih Maden ile Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz, ve avukatlar katıldı. İki kez 5 ve 10 dakika ara verilen duruşmada, Cömert Ailesi avukatının, tutuksuz yargılanan polis memuru A. K.'nin tutuklanması isteği mahkemece kabul edilmedi. A.K.'nin avukatı Fatih Maden ise müvekkilinin belinden rahatsız olduğu için duruşmaya katılamadığını belirtip sağlık raporunu mahkemeye sundu.

Hatice Cömert isyan etti

Duruşmada söz alan Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert, polis memurunun tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Hatice Cömert, "Ben adalet istiyorum, adil yargılanma istiyorum. Benim oğlumun hiçbir suçu yoktu, ben onu binbir emekle büyüttüm. Davanın başka bir yere nakledilmesini de istemiyorum" diye konuştu. Abdullah Cömert'in diğer yakınları, avukatları ve tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti duruşma sonunda davayı 15 Eylül'e erteledi.

Duruşma sonunda adliye önünde kendilerini desteklemeye gelen grubun yanına giden anne Hatice Cömert, yaptığı açıklamada "Bu hakime çok güvenmiştim. Bizim acımızı hiç düşünmedi, katili düşündü. Ben adalet istiyorum" dedi.

Abdullah Cömert'in ağabeyi Adnan Cömert ise davanın başka bir ile nakledilmesine karşı olduklarını belirterek, "Benim annem rahatsız, hasta ve bizim ekonomik durumumuz iyi değil. Başka bir yere nakledildiği takdirde gidip gelmemiz zor olacaktır. Zaten onlarda bizim davayı takip etmememizi istiyorlar. Ama Abdullah Cömert burada öldürülmüştür, burada yargılanmalıdır. Biz, sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Çünkü adalet istiyoruz" diye konuştu.

'Dosya kaçırılmıştır'

Cömert Ailesi'nin avukatı Hatice Can ise duruşmayı değerlendirirken, "Duruşma günü belli, tanıklara da davetiye çıkartılmış. 27 tanık duruşma günü hazır ancak sanık vekili, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçeyle nakil istemiş. Adalet Bakanlığı'na gönderilen dosya Yargıtay 5'inci daireye ulaştırılmış. Yani, dosya kaçırılmıştır" dedi.

Mahkemeden sanık polisin tutuklanmasını istediklerini ancak reddedildiğini belirten Hatice Can, "Adam öldürmekten yargılanan bu kişi, şu anda görevinin başındadır. Bu da düşündürücüdür. Ayrıca emir veren yetkili amirlerin de bu konuda yargılanmasını istemiştik ancak kimlik tespitleri dahi yapılmadan, sorgulamadan takipsizlik kararı verilmiştir. Bu bir hukuk skandalıdır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti dosyaya UYAP'tan bakmış

Duruşmaya Türkiye Barolar Birliği'ni temsilen gözlemci olarak katılan avukat Erol Yılmaz Aras ise, yapılanların hukuksuzluk olduğunu belirterek, "Dosya, mahkeme tarafından Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş, mahkemenin önünde değildir. Tutuksuz yargılanan polis memurunun güvenlik nedeniyle dosyanın başka bir yere nakledilmesi istemine mahkeme heyeti fotokopisini dahi almadan tamamını Adalet Bakanlığı'na göndermiştir" şeklinde konuştu. Mahkeme heyetinin dosyanın içeriğine UYAP'tan bakmaya çalıştığı belirlendi.

Tanrıkulu: Sanıklar ve dosya mahkemeye getirilmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı M. Sezgin Tanrıkulu davaya ilişkin yaptığı açıklamada 22 yaşındaki Abdullah Cömert'in davasının, olaydan 13 ay sonra bugün görüldüğünü anımsatarak, adalet bekleyen herkesin mahkeme salonuna geldiğini ancak dava sanıkları ve dosyasının getirilmediğini ifade etti. Tanrıkulu, insan hakları ihlallerine karşı cezasızlığın en üst düzeyde devam ettiğini vurgulayarak, "Gezi olayları sırasında yaşanan sayısız insan hakkı ihlallerine karşı cezasızlık sistematik bir politika olarak yürütülmektedir" dedi.