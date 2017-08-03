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Abdullah Cömert'in annesi, Nuriye ve Semih'e destek için açlık grevinde

Hatice Cömert ve Zafer Cömert, evin demir parmaklıklarına 'Nuriye ve Semih ölmesin', 'Onur mücadelesi. Nuriye ve Semih Yalnız değildir' yazılı dövizler astı

03 Ağustos 2017 17:23

Hatay'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert ve ağabeyi Zafer Cömert, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında ilan edilen Kanun Hükmünde Kararname'yle görevlerinden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için bir günlük açlık grevi yapıyor.

Oğlunun vurulduğu yerde
Nuriye ve Semih'e destek 

Hatice Cömert ve Zafer Cömert, Abdulalh Cömert'in vurulduğu yerde açlık grevi yaparken arkalarındaki evin demir parmaklıklarına 'Nuriye ve Semih ölmesin', 'Onur mücadelesi. Nuriye ve Semih Yalnız değildir' yazılı dövizler astı. 

Cömert ailesini eylemleri sırasında CHP Hatay milletvekili Serkan Topal da ziyaret etti.

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