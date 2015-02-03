Abdullah Cömert'in ailesi ve polis arasında dava öncesi gerilim

Hatay'daki Gezi eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğinin başına çarpması sonucu öldüğü öne sürülen Abdullah Cömert davası gerilimli başladı. Cömert'in yakınları ile polis arasındaki tartışma ailenin adliyeye girmesiyle bitti.

Cihan'da yer alan habere göre, İstanbul 'daki Gezi Parkı olaylarına destek için Hatay'da yapılan eylemde hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in davasının görüldüğü Balıkesir Adliyesi'nin girişinde, ailesiyle polisler tartıştı. Ağabeyi, Türk bayrağını bir sivil polise göstererek, "Senin arkadaşın öldürdü." dedi. Bir süre devam eden tartışmadan sonra adliye binasına girildi.

Cömert, 2 Haziran 2013'teki olaylarda, başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Dava, güvenlik gerekçesiyle Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı. 2014 Kasım ayındaki ilk duruşmada da bugüne ertelenmişti. Saat 09.00'da başlayan davadan önce polis ekipleri, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı gruplar eylem yaparken ailesi, adliyenin diğer kapısında girdi. Babası Edip, annesi Hatice, iki kardeşi ve yakınlarıyla birlikte aile adliye binasına girmek istedi.



Polisler, aile fertlerinin yanında gelenleri içeriye almak istemedi. Bunun üzerine Cömert'in kardeşleriyle polis tartıştı. Ağabeyi, Türk bayrağını bir sivil polise göstererek, "Senin arkadaşın öldürdü." dedi. Annesi de olup bitenlere tepki gösterdi. Daha sonra baba Cömert, oğlunun fotoğrafını kucağına alarak adliye binasına girdi.

Abdullah Cömert'in yeğeni Mira Devrim de duruşma salonuna girdi.