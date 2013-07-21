Abdullah Cömert soruşturması hâlâ sürüyor

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, 3 Haziran gecesi Antakya'nın Armutlu Mahallesi'ndeki Gezi Parkı eylemlerinde yaşamını yitiren 22 yaşındaki Abdullah Cömert'in ölümüyle ilgili 5 ayrı rapor düzenlendiğini, detaylı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Başsavcı Bestami Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, Abdullah Cömert'in başından aldığı darbeyle ölümünün ardından otopsi işlemlerinin yapıldığını, olay yerinin jandarma görevlilerince detaylı olarak incelendiğini, çevredeki kamera görüntülerinin temin edildiğini, olay öncesi ve sonrası tanıkların ifadelerinin alındığını, tüm delillerle birlikte ayrıntılı inceleme ve değerlendirmeye alındığını belirtti.

5 ayrı rapor düzenlendi

Delil ve delil niteliğindeki materyallerin Jandarma Ankara Kriminal Daire Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendiğini, bu kurumların bugüne kadar 5 ayrı rapor düzenlediğini açıklayan Başsavcı Tezcan, son alarak Abdullah Cömert'in kesin ölüm sebebi ve tespit edilen çökme kırığının ne tür bir cisimle oluşumunun uyumlu olduğu konusunda Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun görüşünün beklendiğini ifade etti.

Başsavcı Tezcan, yazılı açıklamasında şöyle dedi:

"Olay yerinden temin edilen ve delil niteliği taşıdığı düşünülen çok sayıda materyal, diğer delillerle birlikte derhal (ertesi gün) Jandarma Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiş, bu kuruluşlarca 13/06/2013; 20/06/2013; 21/06/2013; 12/07/2013 ve en son 15/07/2013 tarihli raporlar düzenlenmiştir. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca düzenlenen 15/07/2013 tarihli raporda da belirtildiği üzere; Abdullah Cömert'in kesin ölüm sebebi ve tespit edilen çökme kırığının ne tür bir cisimle oluşumunun uyumlu olduğu hususunda Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun görüşünün belirlenmesi aşamasında soruşturma sürdürülmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca maddi gerçeğe en yakın sonuca ulaşabilmek gayesiyle herhangi bir gecikme olmaksızın ayrıntılı, titiz ve özenli bir çalışma yürütülmekte olup; kamu vicdanının en kısa zamanda tatminkar biçimde aydınlatılacağı hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur."