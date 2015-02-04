Abdullah Cömert davasında 'Adalet kaçak sarayda uyuyor' tepkisi

Hatay’daki Gezi olayları sırasında Abdullah Cömert’i, attığı gaz fişeğiyle öldürmekle suçlanan polis memuru Ahmet Kuş’un yargılanmasına, dün Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Hatay’dan Balikesir’e alınan davanın dünkü duruşmasında Abdullah Cömert’in ailesi ve aileye destek için izlemeye gelenlerin adliyeye girişinde yine sorun çıkarıldı. Duruşma salonu içinde bir ‘görevli’ sürekli olarak mağdur aile ve avukatlarını kayda alırken yaşananlara isyan eden ağabey Adnan Cömert, “Aranızda hemşire yok mu? Bu hâkimin göbek bağını nasıl keseceğiz Ak Saray’dan” diye bağırdı. Meryem Cömert Öz de, “Adalet kaçak sarayında uyurken biz nasıl adalet arıyoruz sizde görün. Adalet kaçak sarayda uyuyor. Kendileri kameralara, telefonlara karşı biz görüntü alamıyoruz ama onlar bizi çekiyordu” dedi.

Cumhuriyet'ten Emre Döker'in haberine göre, mahkemenin tutumunu protesto eden Cömert ailesi ve izleyiciler, yargılama heyetine 1 dakikalığına sırtlarını döndüler.

Güvenlik gerekçesiyle Hatay’dan Balıkesir’e alınan davanın 2. duruşması yine protestolara sahne oldu. Duruşma öncesinde polis, adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cömert ailesinin yanı sıra, gazetecilerin, milletvekillerinin ve çok sayıda yurttaşın salona girişine izin verilmedi.

Bu duruma Cömert ailesi, “Bizi de öldürün bitsin bu çile” diye isyan etti. ODTÜ’deki protesto eylemlerine destek vermek için Hatay’da düzenlenen gösteride yaşamını yitiren 22 yaşındaki

Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan da polisin içeri girmesine izin vermemesi üzerine baygınlık geçirdi.

Cömert ailesinin avukatlarından Ömer Kavili, yaşananlar nedeniyle Mahkeme Başkanı Kemal Yılmaz’a, “Böyle hukuk düzeni olur mu, kan mı çıksın istiyorsunuz. Dışarıda yaşananları görmüyorsunuz?” diyerek çıkıştı.

Daha sonra salona, Cömert’in annesi Hatice, babası Ali ve kardeşleri alındı. Emsal Atakan’ın yanı sıra, Gezi Direnişinde yaşamınıyitiren Mehmet Ayvalıtaş babası Ali Ayvalıştaş da polis tarafından engellenmesinin ardından zor da olsa salona girdi ve bu duruma isyan etti. Duruşmayı ayrıca CHP milletvekilleri Namık Havutça, Necdet Akova, Hüseyin Aygün ile Berkin Elvan’ın ve Ayvalıtaş’ın aileleri, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Taksim Dayanışması’ndan Mücella Yapıcı ve Celal Karaca’yla uluslararası gözlemciler de izledi.

Yargılama boyunca çekim yapan sivil kıyafetli bir kişi rahatsızlık yarattı. Avukatların ısrarlı sorularına karşın mahkeme başkanı, memur olduğunu söylediği bu kişiye, “Cevap verme” diye seslendi. Duruşmada kamera kaydı alan kişiyi Cömert ailesi engellemeye çalıştı. Kameranın görüş açısının önüne elinde Abdullah Cömert’in fotoğrafıyla çıkan kız kardeşi Meryem Cömert Öz, mahkemeye heyetinin uzun uğraşları sonucunda çekildi. Daha sonra bu kişiye, “teknik personel” olduğuna ilişkin yemin ettirildi. Avukat Ömer Kavili, kameranın sadece müdahil avukatları ve davacıları çektiğini belirterek, “Bu durum üzerimde mobbing olarak kullanılıyor. Buna pabuç bırakmayacağız” dedi.

Cömert ailesi, mahkeme heyetinin tutumunu sürdürmesi üzerine salondakilere, 1 dakikalığına sırtlarını heyete dönme çağrısı yaptı. Bu çağrıya da hemen herkes uydu. Bu sırada Ağabey Adnan Cömert, “Aranızda hemşire yok mu? Bu hâkimin göbek bağını nasıl keseceğiz Ak Saray’dan” diye bağırdı.

Anne Hatice Cömert duruşma sırasında fenalaşınca bir süre salon dışına çıkarılarak sağlığı kontrol edildi.

Savcı değişti

Cömert’in davasına giren savcı önceki duruşmada kürsüde uyumuş; savcıyı bir vatandaş uyandırmıştı. Bu olayın ardından Balıkesir’deki ikinci duruşmada eski savcı Baki Çalışkan’ın başsavcılık emriyle çekildiği yerine savcı Sedat Özen’in görevlendirildiği öğrenildi. Olası kasıttan 20 yıl ile yargılanan sanık polis Ahmet Kuş duruşmaya görüntülü olarak katıldı. Avukatlar sanık polise çapraz sorgu yaptı. Avukat Hatice Can’ın, “TOMA su sıkınca kalabalık dağılmıyor mu” sorusuna Kuş, “Ben TOMA’cı değilim, gazcıyım, gaz atarım. Amirim emir verdi, attım” karşılığını verdi.

Kuş’un savunması sırasında Cömert ailesi tepki gösterdi. Baba Ali Cömert, “Nasıl kıydın oğluma?” diye bağırırken, Meryem Cömert Öz de, “Katilsin” diye bağırdı.

Avukat Can Atalay da sanığın bir sonraki duruşmada Balıkesir’e getirilmesini talep etti. Verilen aranın ardından duruşma 1 Nisan’a ertelendi.

Abdullah Cömert’in ağabeyi Zafer Cömert:

Heyet bizi dinlemiyor bile...

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdullah Cömert’in ağabeyi Zafer Cömert, duruşma için bin 300 kilometre yol kat ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu yolculuk tam 19 saat sürdü. Arabamız yolda iki kez arızalandı. Trafik belli, hava durumu belli. Zar zor geldik. Ama normalde halkın ulaşabileceği yerde olması gereken adalet bizden bin 300 kilometre öteye gönderildi. Adalete erişimimizi engelliyorlar. Bundan dolayı biz de mahkemeyi protestoda bulunduk ve 1 dakika boyunca mahkeme heyetine sırtımızı döndük. Çünkü bizim daha önce de reddi hakim talebimiz vardı. Çünkü geçen sefer mahkeme heyetinin tutumu çok kötüydü, bizi kesinlikle dinlemiyordu. Aldığı kararlarla bizim başımıza ne geleceğini hiç dinlemiyordu. Burada ikinci duruşmada da aynı şekilde devam edeceğini tahmin ediyorduk. Bunun içinde protestomuz gerçekleştirildi. Bugün aynı şeye devam ettiler. Kesinlikle bizi dinlemediler. Sanık avukatları konuşmalarını rahat rahat yapabildikleri halde biz müşteki tarafı olarak kesinlikle bizi dinlemediler. Bildiğiniz üç maymunu oynadılar. Avukatlarımızın beyanları, talepleri var. Ama mahkeme heyeti kesinlikle bunları dinlemedi ve sadece bildiğini okuyarak direkt esasa girdi. İçeride annem bu durumdan dolayı fenalaştı. Tansiyonu 18’e çıktı.”

Meryem Cömert Öz de, “Adalet kaçak sarayında uyurken biz nasıl adalet arıyoruz sizde görün. Adalet kaçak sarayda uyuyor. Kendileri kameralara, telefonlara karşı biz görüntü alamıyoruz ama onlar bizi çekiyordu” dedi. Baba Ali Cömert de, “Mahkemeler artık robot gibi olmuş. Hiç kimse konuşmuyor, hiç birisi tek bir laf söylemiyor, adaletli davranmıyor. Her mahkemeye geldiğimizde bizi bir kez daha kahrediyor” yorumunu yaptı.

Daha sonra salona, Cömert’in annesi Hatice, babası Ali ve kardeşleri alındı. Emsal Atakan’ın yanı sıra, Gezi Direnişinde yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş babası Ali Ayvalıştaş da polis tarafından engellenmesinin ardından zor da olsa salona girdi ve bu duruma isyan etti. Duruşmayı ayrıca CHP milletvekilleri Namık Havutça, Necdet Akova, Hüseyin Aygün ile Berkin Elvan’ın ve Ayvalıtaş’ın aileleri, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Taksim Dayanışması’ndan Mücella Yapıcı ve Celal Karaca’yla uluslararası gözlemciler de izledi.