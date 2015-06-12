Abdullah Cömert davası yarın görülecek

Hatay'daki Gezi Parkı protestoları sırasında, başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert’in ölümüyle ilgili, güvenlik gerekçesiyle Balıkesir’e alınan davaya yarın devam edilecek.

Davada tutuksuz yargılanan sanık polisin "güvenliği" gerekçesiyle Balıkesir'de görülen davaya kitle örgütleri katılım çağrısı yaptı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın yarınki duruşmasında, gaz fişeğini atan akrebin kamera görüntüleri, biber gazı silahının kullanımına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan istenen yazının mahkemeye ulaşması ve tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanması yönünde talepler yinelenecek.

Abdullah Cömert, 2013 yılının 2 Haziran gecesi Hatay’da düzenlenen Gezi Parkı protestoları sırasında polis panzerinden atılan biber gazı kapsülü başına isabet etmesi sonucunda yaşamını yitirmişti.



Adli Tıp raporunda da Cömert’in, başına gaz fişeğinin isabet etmesiyle öldüğü belirtilmiş, bunun üzerine savcılığın başlattığı soruşturma, 14 Nisan 2014′te tamamlanmıştı. Hatay 2′inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianameyle, sanık polis memuru Ahmet Kuş hakkında ‘olası kastla insan öldürmek’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.