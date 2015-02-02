Abdullah Cömert davası yarın görülecek

Hatay'daki Gezi Parkı protestoları sırasında, başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert’in ölümüyle ilgili, güvenlik gerekçesiyle Balıkesir’e alınan davanın ikinci duruşması, yarın saat 09.00′da başlayacak.

Hatay’da 2013 yılının 2 Haziran gecesi Gezi Parkı protestoları sırasında polis panzerinden atılan biber gazı kapsülü başına isabet eden Abdullah Cömert, yaşamını yitirdi.



Adli Tıp raporunda da Cömert’in, başına gaz fişeğinin isabet etmesiyle öldüğü belirtildi. Bunun üzerine savcılığın başlattığı soruşturma, 14 Nisan 2014′te tamamlandı. Hatay 2′inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianameyle, sanık polis memuru Ahmet Kuş hakkında ‘olası kastla insan öldürmek’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dava güvenlik gerekçesiyle Balıkesir'e taşındı

Ancak ilk duruşma günü olan 4 Temmuz 2014 tarihinden önce, sanık polis memurunun avukatı, güvenlik gerekçesiyle davanın başka bir kente nakli için savcılığa başvurdu. Hatay Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğü’nün de aynı yönde görüş bildirmesi üzerine Savcılık, geçen 27 Mayıs’ta, 2′inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak dosyayı istedi. Dosya, nakil için karar verilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık da dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay 5′inci Ceza Dairesi davayı, Hatay’a, 1200 kilometre uzaktaki Balıkesir’e nakletti.

Salon kapasitesine sınırlama

Geçen 4 Kasım’da ilk celsesi yapılan davanın ikinci duruşması öncesi Balıkesir 2′inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, salonunun kapasitesini ve avukat sayısının çokluğunu gerekçe göstererek sanık polis memuru Ahmet Kuş ile ölen Abdullah Cömert’in yakınları arasından beşer kişi dışında izleyici alınmamasına karar verdi.



Dinleyici sayısı göz önüne alınarak bu kişilerin öncelikle birinci ve ikinci derece yakınlarından seçileceği vurgulandı. Duruşmaya diğer izleyici ve gazetecilerin alınıp alınmaması konusunda CMK’nın 192/1 maddesi uyarınca duruşmayı yöneten mahkeme başkanının değerlendirme yapacağı belirtildi. Duruşmada, ‘Olası kastla insan öldürmek’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istenen sanık polis memuru Ahmet Kuş’un savunmasını sesli ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla vermesi bekleniyor.