Abdullah Cömert davası Antakya’dan Balıkesir’e alındı

Antakya'da Gezi Parkı protestoları sırasında başına isabet eden biber gazı kapsülü nedeniyle hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in ölümüyle ilgili dava, Antakya'dan Balıkesir'e alındı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Eskişehir’de, Gezi Parkı gösterileri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın yargılamasından sonra bu kez Antakya’da polisin attığı biber gazı kapsülüyse hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in davası, ‘güvenlik’ gerekçesiyle 130 kilometre uzaklıktaki Balıkesir’e gönderildi. Yargıtay, Cömert’in öldüğü günden beri Antakya’da yaşamaya ve çalışmaya devam eden şüpheli polisin avukatının dilekçesini yeterli bularak, davayı nakletti.

Abdullah Cömert, 2 Haziran’da Hatay Antakya’da Gezi Parkı gösterileri sırasında bir polis panzerinden atılan biber gazı kapsülü başına isabet etmesi sonucu can vermişti. Adli Tıp Kurumu raporunda, “Cömert’in ölümünün gaz fişeğinin kafaya isabet etmesi sonucu” hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Bunun üzerine, sanık Ahmet Kuş hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, ilk duruşma için 4 Temmuz 2014’e gün verilmişti.

İlk duruşmadan önce sanık Ahmut Kuş’un avukatı, güvenlik gerekçesiyle davanın başka ile nakli için savcılığa başvurdu. Valiliğin ve emniyetin aynı yönde görüşler belirtmesi üzerine savcılık, geçen 27 Mayıs’ta 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak dosyayı istedi. Dosya, nakil için karar verilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık da dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay da davaya, Antakya’ya 1200 kilometre uzaktaki Balıkesir’e nakletti.

Davanın avukatlarınca yapılan açıklamada “Bu kadar uzak bir il seçilerek dava takipsiz ve izleyicisiz bırakılmak isteniyor. Dava Hatay halkından kaçırılıyor. Hatay halkı kim için güvensiz, Balıkesir neden daha güvenli? Cömert Ailesi ekonomik, sosyal, psikolojik yönden yıpratılmaya devam ediliyor, adalet arayışı engelleniyor” denildi.

Eskişehir’de polis ve siviller tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz Davası da aynı gerekçeyle Kayseri’ye nakledilmişti.

Cömert, geçtiğimiz yıl 2 Haziran gecesi Antakya'da düzenlenen Gezi Parkı protestoları sırasında biber gazı kapsülüyle vurularak hayatını kaybetmişti.