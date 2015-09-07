Abdullah Çatlı'nın kızı MHP'den aday adayı

Susurluk Kazası'nda 1996 yılında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı MHP'den milletvekili olabilmek için adaylık başvurusunda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Abdullah Çatlı'nın kızı, İstanbul Aydın Üniversite'nde Yardımcı Doçent Doktor Gökçen Çatlı, Milliyetçi Hareket Partisi'ne milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulundu.

Çatlı Twitter hesabından adaylığını şöyle duyurdu:

"Vatanımız kan ağlıyorken içimden duyurmak gelmedi; soranlara cevaben Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayıyım. Hakkımızda hayırlısı"

Abdullah Çatlı hakkında 11 Temmuz 1978’de Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltı kararı ve 9 Ekim 1978'de Ankara ili Bahçelievler semtindeki 7 TİP'linin öldürülmesi olayının planlayıcısı ve baş sorumlusu olduğu iddialarına ilişkin tutuklama kararı bulunmaktadır. Ancak, Çatlı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılanmamış ve herhangi bir hüküm giymemiştir.

Çatlı’nın 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlarında tarihe Susurluk kazası olarak geçen trafik kazası ile ilgili olarak komplo teorileri mevcuttur. Kaza yapan aracın fren sisteminin bozulması ve kazadan sonra boynu kırılarak öldürüldüğünü bunların başında gelmektedir.

Kaza sırasında Çatlı'nın yanında, arka sol tarafta oturan Gonca Us ve arabayı kullanan İstanbul eski emniyet müdür yardımcısı Hüseyin Kocadağ da hayatını kaybetmiştir. Aracın içindeki dört kişiden yalnızca dönemin DYP milletvekili Sedat Edip Bucak kurtulabilmiştir.