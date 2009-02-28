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Spor

Abdullah Avcı'ya tepki

28 Şubat 2009 02:00


Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle ikinci yarıda vakit geçirdikleri gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösterdi.

''Ayağa kalkın erkek gibi oynayın'' diye bağıran öfkeli taraftarlar, skor 2-1 olduktan sonra ise uzun süre ''Abdullah Avcı yere yatsana'' diye tezahürat yaptı. Maç bitiminde de bütün tribünlerden ''Yat yat yat'' diye tempo tutuldu.

Bu arada, Rüştü'nün sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş kalesini koruyan Hakan, maçın sonlarında eski açık tribündeki bazı taraftarlardan tepki gördü.

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