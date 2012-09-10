Abdullah Avcı'dan Rıdman Dilmen'e: Tebeşir tahta dönemi bitti

A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Estonya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Hollanda maçının analizini yapan, Selçuk İnan hakkındaki eleştirileri de cevaplayan Abdullah Avcı, tebeşir-tahta döneminin bittiğini dile getirdi. Avcı'nın bu yorumla Rıdvan Dilmen'e cevap verdiği iddia edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadroda bulunan bütün oyuncuların değerli olduğunu, Hollanda maçında forma giymeyen Selçuk İnan’ın da takımın önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.

Toplantıda daha çok Selçuk İnan ile ilgili sorulara maruz kalan Abdullah Avcı, Hollanda maçı sonrası gazetelerde çıkan başlıklar konusunda, ”Öncelikle basında çıkan şeyleri takip etmiyorum. Dolaylı yollardan mesajlar geliyor. Hollanda maçıyla ilgili olarak ise topa sahip olma oranı Amsterdam’da yüzde elli elliydi. Şu da ifade ediliyor; ’kötü Hollanda’. Evet kötü ifade edilen Hollanda’yı oynatmadık. Belki zaman zaman üstün oynadık. O maçın stratejisi oydu” dedi.

Bu ifadelerinin ardından Selçuk İnan ile ilgili soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu: ”Bütün oyuncularımız bizim için en değerli oyunculardır. Hollanda’da Klaas Jan Huntelaar Almanya liginin gol kralı. Milli takımında oynamıyor. Dirk Kuyt Türkiye’nin en değerli oyuncusu, oynamıyor. Selçuk da bizim en değerli oyuncumuz. O da takımın önemli bireylerinden biri. Zamanı geldiğinde oynayacak. Ben Hollanda maçından önce ekibimle beraber takımı oluştururken, gazete başlıklarını tahmin etmiyordum. Yarın da ne konuşulacağını bilmiyorum. Bizim için ne gerekiyorsa o planı yapıyoruz. Yarından sonra ne konuşulacağına basın mensupları karar verir. Bazen teknik direktör kazanılan bir maçtan sonra bile rahatsızlık duyabilir, Maçtan sonra Van Gaal’in bize söyledikleri de önemliydi. Doğru işler yaptık. Bir kişi üzerinden milli takımı konuşmamızın bu gruba yanlış mesajlar vereceğini düşünüyorum. Her türlü eleştiriye açığız. Tercihler konusunda ben ve ekibim sorumludur. En sağlıklı kararı verdiğimize inanıyorum.” Avcı, ”Bütün Türkiye Selçuk İnan’ın yarın ilk 11’de olup olmayacağını merak ediyor” sözleri üzerine ”Kadroyla ilgili çalışmalarımızı ekiple birlikte yapıyoruz. Bu olayı bu kadar konuşmanın anlamı yok. Tahta bulursam ve tebeşir de bulursam yazacağım” şeklinde ilginç ifadeler kullandı.

'Oyuncu eksiğimiz yok'

Avcı, Estonya maçı öncesi oyuncu eksiklerinin bulunmadığını dile getirdi.

Egemen Korkmaz ve Hakan Balta’nın sakatlıkları nedeniyle kendileriyle birlikte olmadığını hatırlatan Abdullah Avcı, yarınki maçın taktiği konusunda ise ”Ekiple beraber çalışlarımızı sürdürüyoruz. Yarınki plan ve strateji oynandığı zaman basın mensupları tarafından tespit edilir. Yarın daha net görebilirsiniz” dedi.

Milli takım oyuncularının birlikte oynamaması nedeniyle başarının gelmediği yönündeki yorum üzerine (A) Milli Takım Teknik Direktörü Avcı şunları söyledi: ”Şu an kadroda bulunan 24-25 kişilik oyuncularımızın kulüplerinde oynama dakikaları ortalama 20 kişi. Bu önceleri 12 kişiydi. Takımda süre almaya başladılar. Avusturya kampında 6 değişik oyuncu vardı. Şimdi bu oyuncular Fenerbahçe ve Galatasaray’da toplandılar. Beraber oynamaya başladılar. Tunay ve Sercan ise 7 maçtır milli takımın içinde bizimle beraberler. 7 maçın içinde olmayan oyuncular da yetenekli. Onlar da milli takıma uzun süre hizmet edecekler. 6 yeni oyuncu oynuyor. Bu değişime herkes saygı gösterecek. Zaman içinde neler olabileceğini göreceklerdir.”

Estonya ile ilgili görüşler

Yarınki rakipleri Estonya’yı da değerlendiren Avcı, ”Rakipleri izleme komitemiz var. Estonya’nın son oynadığı Romanya maçını ve diğer hazırlık karşılaşmalarının hepsini canlı ve videodan izlediler. Rakiple ilgili teknik yorum yapmak istemiyorum. Daha önce düşüncelerimi söyledim. Estonya çıkış halinde bir ülke. Sert oynayan ve fizik kalitesi yerinde bir takım” diye konuştu.

Estonya’nın zayıf taraflarının neler olduğu sorusu üzerine Abdullah Avcı, ”Bu teknik yorum oluyor. Ekibimizle beraber en küçük detayına kadar çalışıyoruz. Artılarıyla eksileriyle bunu yarın en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Duran toplar konusu

Milli takımın duran toplardan çok gol yediği eleştirilerinin kaleci Tolga Zengin’e hatırlatılması üzerine ”Önünde 8 oyuncu var” esprisiyle yanıt veren tecrübeli teknik adam, bu konuda şunları söyledi: ”Sekizinci maçımızda alan savunması yapıyoruz. Slovakya maçıyla başlayan ve ilk resmi maçta bunu uygulayan milli takım var. Hollanda karşısında ilk yediğimiz gol alan savunmasından geldi. Evet hata var. Bugün de ona çalışacağız. 8 maçta duran toptan yediğimiz tek goldür. Artık tahta ve tebeşir dönemi bitmiştir. Bilgisayar ve barkovizyon dönemi başlamıştır.”

Avusturya ile oynanan hazırlık maçının ardından Hollanda’ya da 2-0 mağlup olan Milli Takım’ın gol sorunu olup olmadığı sorusunu ise Avcı, ”Olumsuz bakmak doğru değil. Endişelenmeye gerek yok. 3 gün önce rakip sahada beş altı pozisyona giren milli takıma geri dönüş olacak. Karamsar olmayı düşünmüyorum. Yarın Türkiye’deki ilk resmi maçımızı oynayacağız. Yarışın içinde olmaya devam edeceğiz” diye yanıtladı.

Kadroda bulunan Ömer Toprak’ı bugün antrenmanda deneyeceklerini, Semih Kaya’nın ise durumunun iyi olduğunu ve antrenmanlara çıktığını belirten Abdullah Avcı, son olarak basın mensuplarına ”Verdiğimiz kararların arkasındayız. Doğru kararlarda destek olun, destek olmaya devam edin” dedi.

Tolga Zengin’in maçla ilgili görüşleri

A Milli Takım’ın kalecisi Tolga Zengin ise maçlarda aşırı konsantrasyon sıkıntısı olmadığını dile getirdi.

Tolga, Hollanda’nın oynadığı gibi kendilerinin de mücadelelerini ortaya koyduklarını vurgulayarak, ”İyi pozisyonlarımız vardı. Ama bazen şansızlık mı tecrübesizlik mi bilemiyorum. Net pozisyonlar kaçırdık. Üzüldük. Belki kağıt üstünde Hollanda favoriydi. Sürpriz olmuyor. Ama böyle oynayıp puan kaybı daha çok üzüyor. Bir maçımız daha olduğu için üzülmekten ziyade Estonya maçını kazanmaya çalışacağız. Geçmişi değiştiremiyoruz. Estonya en azından Hollanda maçının telafisi olur. Her maç üç puan. Hollanda maçı da üç puan, Estonya maçı da üç puan” diye konuştu.

Milli kaleci, duran toplardan yenilen konular konusunda ise ”Herkes yiyor. Bu geçmişte biraz fazla oluyordu. Türk takımlarının en büyük eksiği. Ancak 8 maçta bir golü bu şekilde yemişiz” dedi.

Rıdvan Dilmen: Kaleciyi oynatmam, Selçuk'u oynatırım'

AA'da yer alan habere göre; Milli takımımız ile Hollanda'nın karşı karşıya geldiği karşılaşma öncesinde futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen teknik direktör Abdullah Avcı'yı eleştirdi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Milli takımımızın Hollanda ile oynadığı maç öncesinde yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti.

Dilmen Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü ilk 11'i eleştirirken Selçuk İnan'ın yedekte tutulmasını ise 'Kaleciyi oynatmam, Selçuk'u yine oynatırım' sözleriyle ifade etti.

Maç öncesinde yaptığı yorumlarda sert ifadeler kullanan Dilmen, "Hocaların tercihini hiçbir zaman eleştirmem ama Abdullah hocanın Selçuk İnan tercihinde duygusal davrandığını düşünüyorum. Milli takım, bugün 5-0 kazansın benim için yine bir şey değişmez. Bu kadronun içerisinde kaleciyi oynatmam Selçuk'u oynatırım. Türkiye'nin Avrupa'da oynayabilecek en yüksek kapasiteye sahip oyuncusu olan Selçuk İnan, bugün kadronun içerisinde yer almıyorsa burada ben gelecek için de kaygılanırım. Sercan'ı oynat, Tunay'ı oynat, herkesi oynat ya da oynatma, yeni bir yapılanma de ancak Selçuk'un bu kadroda herkesten önce yazılması gerekiyor." dedi.

Milli takımımızın Hollanda karşısına çıktığı ilk 11'de Tunay Torun'un yer alması da özellikle sanal alemde büyük ses getirmişti.