Abdullah Avcı: Trabzonspor şampiyonluk yarışının içinde olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonu değerlendirdi gelecek sezon için umutlu konuştu. "Genç takımız ve şampiyon olalım. Bunu bu lig kaldırmıyor" diyen Avcı gelecek sezon için, "Trabzonspor şampiyonluk yarışının içinde olacak belki de şampiyon olacak" ifadesini kullandı.

"Trabzonspor’dan teklif aldığımda tatildeydim" diyen Abdullah Avcı, beIN Sports'ta katıldığı programda "Bana birkaç gün izin verin’ dedim. Gitmeden önce de bir analiz yaptım. Tespitlerim vardı. Önceki sene ikinci olan, Türkiye Kupası alan bir takımdı. Teknik olarak hazırlıklıydım" açıklamasını yaptı.

Sezonu değerlendiren Avcı, "İnşaatı yaparken temeli doğru atman lazım. Parçadan bütüne çalışmalar yaptık. Oyuncu grubunu inandırmak gerekiyordu ve sahada da sonuç alman gerekiyordu. İlk 2 maç 6 puan aldık ama dalgalı bir oyun vardı. Bazen iyi oyunların da karşılığını alamadık. Deplasmanda kaybetmeyen, 2.3 puan ortalaması yakalayan, en fazla gol yiyenden en az gol yiyene dönen bir takım olduk. Veri olarak yukarıya doğru seyreden, kupa alan ve bununla da yetinmeyen bir Trabzonspor olduk" ifadelerini kullandı. Tecrübeli kadro vurgusu yapan Trabzonspor'un taktisyeni, "25 yaş ortalamamız var. Şampiyonluk için tecrübeye de ihtiyaç duyarsınız. Son yıllarda yarışan bir teknik direktörüm. Yaş ortalamasını yukarı çekmek, deneyim katmak istiyoruz. Genç takımız ve şampiyon olalım. Bunu bu lig kaldırmıyor" diye konuştu.

Transfer konusunda ise Avcı, "Bitebilecek transfer çalışmalarını erkenden başlattık. Kampa yetişsinler istiyoruz. Planlamamızı yaptık. ‘Dalgalı denize gidiyorum’ demiştim. Ben Karadenizliyim. Trabzonspor’un ruhunu biliyorum" derken, "Trabzonspor şampiyonluk yarışının içinde olacak belki de şampiyon olacak. Buna ben ve ekibim hazır" sözleriyle camiaya umutlu mesajlar verdi.

Transfer açıklaması

İki isimle sözleşme imzaladıklarını kaydeden Avcı, şöyle konuştu, "Uğurcan giderse diye plan yapıyoruz. A, B, C planı yapmak zorundayız. Bir stoper, bir sol bek ve 7-8-10 gibi orta sahada oyunun iki yönünü oynayabilen marka değeri olan bir orta saha daha işin içine katmak istiyorum.

Bu lige uygun, bu ligi yaşamış bir stoper daha işin içine katacağız. Sol bek konusunda ciddi çalışmalar var. 7-8 oyuncu üzerinden gidiyoruz. Doğru örtüşen 1 tane sol bek alacağız. Bruno Peres solda da oynayabiliyor. Net bir oyuncu alacağız.

Trabzonspor verimli topraklar. Yakın tarihte Yusuf var. Uğurcan konuşuluyor. Fatih Tekkeler, Gökdenizler, Hamiler... Akademiyle ilgili çalışmalarım var. Nasıl transfer çalışması yapıyorsak, toprağı daha iyi dizayn etmek için çalışmamız var: Zaman zaman havuz geniş olabilir. Bazı transferler için kaynak gerekiyor. Uğurcan belki satılarak bu kaynak elde edilebilir. Trabzonspor tarihinde çok önemli insanlar var. Doğru insanlara sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Şampiyonlukla birlikte altyapıya verdiğim destekle adımı bu kulübün tarihe yazdırmak istiyorum."

Forvet hattına da bir oyuncu alacaklarını kaydeden Abdullah Avcı, "Nwakaeme ligin değerli oyuncularından biri. Ekuban, Djaniny bizde. Devam ediyorlar. Bakasetas ve Ömür de ofansif orta sahalar. Onları 4-3-3’de de kullanabiliriz. Bir santrfor ve bir kenar oyuncusu arayışımız da var. Net bir santrfor bulmak istiyoruz. Bir tane net santrafor bulursam elimdekileri kenarlarda kullanabilirim" açıklamalarını yaptı.