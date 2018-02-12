Abdullah Avcı: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi. İddialarının sürdüğünü söyleyen Avcı, "Şampiyonluğa oynamaya, şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz" dedi.

"Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin kendi oyunlarını bozmaya yönelik bir anlayışla sahada yer aldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Rakibimiz fizik kalitesi olan, oynatmamaya çalışan bir takımdı. Topun arkasında sıkışan bir takım. Bizi buraya taşıyan oyunda ısrar ettik. Bununla ilgili bir opsiyon daha çalışmıştık. Oyunun başında pas opsiyonlarını doğru kullanamamaktan kaynaklanan durumdan tehlikeler yaşadık ama gol yemeden devam ettik. Bizi buraya taşıyan oyundan cezalandırılmadık, direkt oyunda düşen topun devamında ilk golü yedik. İkinci golü de geçişte kaptırdığımız toptan yedik. Chedjou'yu çıkarttık, son bölümde üçlüye döndük. Rakip, alanları kapatmaya, oynatmamaya çalıştı. Bugün kaybettik, rakip kazandı, onları tebrik ediyoruz. Bugün 5 puan öndeydik, 2 puana düştü. Beşiktaş ile 3 puana düştü. Şu an lideriz, yarın Galatasaray'ın maçı var. Bizi buraya taşıyan oyuna devam edeceğiz. Ligin hala tepesindeyiz. Bugün kazansaydık, belki birini yarışın dışında bırakacaktık. Yarın akşama kadar sonucu bilmiyoruz ama liderliğimiz devam ediyor. Yarış sık saflarda devam edecek diye düşünüyorum."

Deneyimli teknik adam, "Bu mağlubiyetten sonra şampiyonluk şansınızı nasıl görüyorsunuz?" sorusuna "Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Onların kaygısı daha fazlaydı, 5 puan gerideydiler, şu an fark 2 puana düştü. Hala ligin tepesindeyiz. Bence değerli olan şu, 4 senedir üstüne koyarak geliştirdiğimiz oyun ve ligin zirvesinde oluşumuz. Fenerbahçe tamamen oynatmamaya yönelik bir oyun oynuyor, bu bizim ne kadar büyüdüğümüzü gösterir. Şampiyon gibi oynamaya, topa sahip olarak oynamaya devam edeceğiz. Yarış 4 takım arasında devam ediyor." cevabını verdi.

Abdullah Avcı, Arda Turan'ın performansıyla ilgili olarak da "Bugün oyunun içinde bölüm bölüm iyi oynadı. Sürelerini her seferinde uzatıyoruz. Rakip sahada oynadığımızda yaptığı ortalar vardı, onlara dokunamadık. Daha iyi olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

(beIN SPORTS)