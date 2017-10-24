Abdullah Avcı: Oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan değildi

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takım karşısında oynadıkları oyunun karşılığının beraberlik olmadığını söyledi.

Büyük bir takım gibi oynadıklarını söyleyerek topla oynama oranlarına dikkati çeken Avcı, topun oyunda kalma süresinden memnun kaldığını dile getirdi.

Abdullah Avcı'nın maç sonu beIN SPORTS'a yaptığı açıklama şöyle:

"1 puan bugünkü oyunun karşılığında yeterli değil. Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nden dolayı tebrik ediyorum. Umarım başarıları devam eder.

Ligin en geniş alanda oynayan takımı Beşiktaş. Oyuncuları yetenekli. Özellikle Quaresma tarafından yapılan ortalarla ligin en fazla orta yapan takımı. Dolayısıyla en çok kafa vuruşu yapan takımı da.

Bunun karşılığında biz de büyük takım gibi topla oynadık. Topa sahip olduk, ilk yarıda bir bölüm yüzde 67'lerde top bizdeydi. Önemli olan beklerin oyuna katılımıydı."

"Top 61 dakika oyunda kalmış, çok güzel"

"Beşiktaş'ın blokları arasında boşluk vardı. Mossoro ve Adebayor'u bu alanlara sokarak zorlamaya çalıştık. Golü de bu noktadaki boşluktan bulduk.

Top 61 dakika oyunda kalmış bu çok güzel. Fauller de yarı yarıya olmuş. Beşiktaş'ın 4 hücumcusu, savunmaya yardım etmeyen oyuncular. Onları geriye koşturmak istedik.

İkinci topların yüzde 64'ünü almışız. Beşiktaş'tan daha fazla pas yapmışız. Beşiktaş'ın 23 ortasından 3 tanesine vurdurmuşuz."

"Böyle oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok"

"3'üncü bölgede geçişlerde yaptığımız pas hataları vardı. İkinci yarı bunu biraz daha yukarı çektik. Beşiktaş taraftarı da bir ara takımına bu yönde tepki verdi.

Oyun gücü ve kalitesi çok yüksek bir maçtı. Kazanmak için gelmiş ve yaklaşmıştık ama bu oyun böyle bir oyun. Kaliteli bir oyuncu iyi bir duran top kullanıyor ve gol oluyor.

Biz güçlü bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Bu şekilde oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok diye düşünüyorum."