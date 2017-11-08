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Spor

Abdullah Avcı, kitap fuarına katıldı  

ALİ DANAŞ  İSTANBUL,(DHA) -  Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 36

08 Kasım 2017 17:41

ALİ DANAŞ  İSTANBUL,(DHA) - 

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 36. İstanbul Kitap Fuarı\'nda öğrencilerle buluştu. 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi\'nde bu yıl 36\'ncısı düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı\'na katılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Tutkumuz Futbol adlı söyleşide minik öğrencilerli buluşan Avcı, keyifli dakikalar geçirdi. Abdullah Avcı, düzenlenen söyleşinin ardından kitapseverlerin ve öğrencilerin kitaplarına imza attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Genel detaylar
-Avcı\'nın açıklamaları
 

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