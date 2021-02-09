Abdullah Avcı: Kazandıkça kasketi takmaya devam edeceğim

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı 2-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi.

Galibiyeti Trabzon halkına armağan eden Avcı, ''Herkesin katkısının olduğu bir şey bu. Bu bir organizasyon oyunu. Yönetim, futbolcu, personel... Bizi çok seviyorlar, biz onları çok seviyoruz. Şu anki yaşadıklarımız onlara hediye olsun. Trabzon bunu hak ediyor. Bu şehir her şeyi hak ediyor. Armağan olsun" dedi.

''Bazen şartlara göre oynamak zorundasın''

''Oyunu ve oyuncuyu geliştirmeye çalışıyoruz ve sonuç almaya çalışıyoruz. Statlarla ilgili söylüyorum; oyuncu transfer ediyoruz ve bu zeminlerde oynuyoruz. Ben teknik kapasitesi yüksek oyuncular alıyorum. Bu oyun pas oyunu. Ama bu zemin... Yeni Malatyaspor direkt oyun oynayan ve çok orta yapan bir takım. Buna göre çalıştık. Bir ara golden sonra baskı arttı gibi oldu. Bu sahada oyun gelişmiyor. Bazen oyunu şartlarına göre oynamak zorundasın. Üst üste maçlar oynuyoruz. Bu süreçte üst üste kazanmak kolay değil. Onlar kazandıkça ben kasketi takmaya devam edeceğim.''

''İki gol de güzel''

''Ben hiç üç maç üzerinden bakmadım. Tek tek baktım. Bu maçı kapattık, yarın sabah antrenman yapıp Gaziantep maçına bakacağız. Sonraki haftalara da tek tek bakacağız. Bakasetas çok kaliteli bir oyuncu. Nwakaeme bunu zaten hep yapıyor. Bakasetas da geldiğinden beri bize katkı veriyor. İki gol de güzel. Hüseyin Türkmen de çok iyi maç çıkardı. Çok orta yaptılar.''

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