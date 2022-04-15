Abdullah Avcı: Kaybettiğimiz bir şey yok

Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Abdullah Avcı şampiyonluğa emin adımlarla gittiklerini söylerken, "Kaybettiğimiz bir şey yok" dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Biglia'nın golüne bordo-mavililer Vitor Hugo ile yanıt verdi.

Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şampiyonluk yolunda 4 puana ihtiyacı olduklarını ve bir şey kaybetmediklerini söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "İkinci yarıdaki oyun şampiyon oyunu. istatistikler, veriler, ceza sahası, kenar orta, girilen pozisyonlar. Bir şampiyon gibi oynanan oyun. 5 puan lazımdı. 4 puana düştü. Kaygımız yok bizim. İkinci yarıda bir şampiyon gibi, tamamen rakip sahada oynadık. Her türlü şutu, pozisyonu denedik ama olmadı. Şampiyonluk yolunda 5 puan lazımdı, bugün 4'e indi. Biz bir şey kaybetmedik. Stres de oluşturmuyor. Kaliteli bir takımız. Deplasmanda gider kazanırız, bir bakarsın bitmiş iş... Kaybettiğimiz bir şey yok, böyle de bir algı olmasın." dedi.