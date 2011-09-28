-Abdullah Avcı istikrar abidesi oldu İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktör Abdullah Avcı ile olan uzun birlikteliği başarı için istikrarın ne kadar önemli olduğunu gözler önünü seriyor. Başarılı teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 1 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapılacak karşılaşmayla İstanbul Büyükşehir Belediyespor başındaki 200. resmi maçına çıkacak. 2006-2007 sezonunda başına geçtiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u bir sezonda 1. Lig'den Süper Lig'e çıkartan Avcı, turuncu-lacivertli takımda bugüne kadar toplam 199 resmi maçta görev yaptı. Türk futbolunda son dönemdeki en istikrarlı teknik adamlardan biri olan Abdullah Avcı, 6. sezonunu geçirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Süper Lig'de 140, 1. Lig'de 34, Türkiye Kupası'nda da 25 karşılaşmada takımının başında sahaya çıktı. Süper Lig'deki ilk sezonunu 12. olarak tamamlayan, 2008-2009'da 9., 2009-2010'da da 6. sırada yer alan Abdullah Avcı idaresindeki İstanbul temsilcisi, 12. bitirdiği geçen sezonda ise Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. Turuncu-lacivertli takım, Avcı yönetiminde çıktığı 199 resmi maçın 83'ünu kazanırken, 43'ünde beraberlik, 73'ünde de mağlubiyetle sahadan ayrıldı. AA muhabirinin sorularını cevaplandıran Avcı, bir takımın başında 200 resmi karşılaşmaya çıkmanın bir teknik direktör için çok önemli olduğunu belirterek, bu durumun diğer kulüplere örnek olmasını diledi.