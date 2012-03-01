Abdullah Avcı ilk sınavını geçemedi

T24 - 2014 Dünya Kupası Elemeleri öncesi Türkiye, yenilenmiş kadrosuyla mücadele ettiği Slovakya karşısında 1-2 mağlup oldu.

Slovakya'nın gollerini 24. dakikada Weiss ve 45. dakikada Miroslav Stoch kaydetti. Türkiye'nin golü 85. dakikada Ömer Toprak'tan geldi. Maça 11'de başlayan Fenerbahçeli futbolcu Stoch'un yanı sıra Bursasporlu Stanislav Sestak ve Beşiktaşlı Filip Holosko da ikinci yarıda forma şansı buldular. Son Hırvatistan maçından 11 oyuncuyu aday kadroya almayan Avcı, genç oyuncular Semih Kaya, Mustafa Pektemek, Hasan Ali Kaldırım, Soner Aydoğdu ve Alper Potuk ile Olcan Adın'a, Slovakya karşısında ay-yıldızlı formayı ilk kez verdi.

8. dakikada gelişen Slovakya atağında, sağ kanattan ceza sahasına giren Bakos, topa yerden sert vurdu. Top, kaleci Sinan’ın ayaklarından döndü.

14. dakikada Türkiye atağında Nuri Şahin’in yaklaşık 25 metreden attığı sert şutta top kalenin hemen üzerinden auta gitti.

15. dakikada gelişen Slovakya atağında sol kanattan ceza sahasına giren Stoch topa sert vurdu. Semih’in kale alanı içinden yaptığı ters vuruşta kaleye giden topa kaleci Sinan son anda ayağıyla müdahale etti. Dönen topu defans elemanları uzaklaştırdı.

20. dakikada Türkiye net bir pozisyondan yararlanamadı. Sol kanattan ceza sahasına giren Olcan, topu ön direğe ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Mustafa’nın vuruşunda top direğin hemen yanından auta gitti.

24. dakikada Slovakya’nın golü geldi. Orta alandan aldığı topla hareketlenen Weiss, ceza sahasına girer girmez topu yerden bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

26. dakikada ceza alanın hemen önünde kazanılan serbest atışı kullanan Nuri, topu direkt kaleye gönderdi. Alt köşeden kaleye doğru giden topu kaleci Pernis son anda önledi.

32. dakikada gelişen Türkiye atağında, Olcan’ın sol çaprazdan ceza çizgisinin hemen önünden attığı sert şutta yerden kaleye giden topu kaleci Pernis son anda tokatlayarak, kornere çeldi.

38. dakikada sol kanatta ceza sahası hemen önünde kazanılan serbest atışı Mehmet Topal kullandı. Bu oyuncunun yerden sert şutunda köşeden kaleye doğru giden topu kaleci Pernis iki hamlede güçlükle yakaladı.

39. dakikada Slovakya’nın ikinci golü geldi. Orta alandan aldığı pasla sol kanattan hareketlenen Stoch, ceza alanının hemen önünden sert vurdu. Yukarı doğru falso kazanan top kaleci Sinan’ın üzerinden filelere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Slovakya’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Thorsten Kinhöfer (Almanya), Detlef Scheppe (Almanya), Stefan Lupp (Almanya)

Türkiye: Sinan, Semih, Ömer, Nuri, Gökhan, Mehmet Ekici, Arda, Mehmet Topal, Mustafa, Caner, Olcan

Slovakya: Pernis, Pekarik, Skrtel, Zabanvik, Weiss, Stoch, Bakos, Kopunek, Hubocan, Hamsik, Kucka

Goller: Dk. 24 Weiss, Dk. 39 Stoch (Slovakya)

Sarı kart: Dk. 29 Skrtel (Slovakya)

Türkiye-Slovakya maçından notlar

Türkiye ile Slovakya (A) Milli Futbol takımları arasında oynanan hazırlık maçını Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da izledi.

Kılıç, Bursa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı şeref tribününden Bursa Valisi Şahabettin Harput ile takip etti. Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Komitesi Başkanı Selim Koray ile üyeler Fethi Heper ve Ergun Tekin de maç için şeref tribününde yerlerini aldı. Eski içişleri bakanlarından Mehmet Ağar da maçı izlemeye geldi.

Tribünler büyük ölçüde doldu

Bursalı futbolseverler, A Milli Takım’ın Slovakya ile oynadığı özel maça büyük ilgi gösterdi.

Bursa Atatürk Stadı’nın tribünleri büyük ölçüde dolarken, taraftarların yanlarında Türk bayrakları getirdikleri gözlendi. Bursalı futbolseverler, ay-yıldızlı futbolculara da büyük ilgi gösterdi. Özellikle yurt dışında top koşturan Nuri Şahin ve Mehmet Topal ile takım kaptanı Arda Turan büyük alkış aldı. Taraftarlar, bu üç oyuncu başta olmak üzere tüm futbolcuları tribünlere çağırarak "yumruk şov" gerçekleştirdi.

Taraftarlar, Slovakya kadrosunda yer alan, ancak yedek soyunan Bursasporlu oyuncu Stanislav Sestak’ı da unutmadı. Taraftarlar Sestak’a da "yumruk şov" yaptırdı.

3 isim ilk kez

A Milli Takım’da Semih Kaya, Mustafa Pektemek ve Olcan Adın, Slovakya karşısında ay-yıldızlı formayı ilk kez giydi.

Bu oyuncuların yanı sıra Soner Aydoğdu, Alper Topuk, Olcay Şahan ve Hasan Ali Kaldırım da maç kadrosunda yer aldı.

Abdullah Avcı tarafından kadroya çağrılan, ancak sakatlığı geçmeyen Bursasporlu Serdar Aziz ise bugün kadrodan çıkarıldı. Yine sakatlığı bulunan ve dün MR’ı çekilen Burak Yılmaz ise yedek kadroda yer bulabildi.

Slovakya’da tanıdık isimler

Fenerbahçe’den Miroslav Stohc ile Kayserispor’dan Peter Pekarik Slovakya formasıyla ilk 11’de Türkiye karşısında forma giydi.

Bursaspor’dan Sestak, Trabzonspor’dan Marek Cech ve Beşiktaş’tan Filip Holosko, Slovakya Teknik Direktörü Michal Hipp tarafından yedek soyunduruldu.

Bursa’da 8. milli heyecan

Türk Milli Takımı, bu akşamki Slovakya karşılaşmasıyla birlikte Bursa’da 8. maçına çıktı.

Ay-yıldızlı takım, şimdiye dek Bursa Atatürk Stadı’nda oynadığı 2’si özel 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.