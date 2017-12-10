Abdullah Avcı, ikinciliğe razı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kaybettikleri Sivasspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Oyunun genelinde topa yüzde 70-71 sahip olduklarını belirten Avcı, "İlk yarı çok doğru gidemedik, ağır oynadık, hareketli değildik. Arkaya koşular yapmak, oyunun yönünü değiştirmek istemiştik. İlk yarı bizim adımıza çöpe gitmişti." ifadelerini kullandı.

Avcı, ikinci yarı biraz daha önde oynayıp, arkalara koşu yapmak ve dönen topları çabuk alabilmek istediklerini dile getirerek, ikinci yarı biraz daha temponun yüksek ve 3-4 pozisyonları olduğunu, bunları değerlendiremeyince de rakibin direncinin arttığını vurguladı.

Sivasspor'u tebrik eden Avcı, "26. maçı oynadık. İlk yarının lig adına son 2 müsabakasını oynayacağız. Bunların ikisini de kazanıp ligin ilk yarısını ya birinci ya da ikinci bitirmek istiyoruz. Rakibimizi de tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Avcı, Avrupa Ligi'ndeki maçın bu karşılaşmaya olumsuz bir etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Avrupa maçı oynayıp 3 gün sonra maç da kazandık, bugün de kaybettik. Genel itibarıyla böyle bakmak lazım." şeklinde görüş belirtti.