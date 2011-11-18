Abdullah Avcı gözyaşları içinde veda etti

T24

Kalkancı ve Dizar



Arif Erdem





Oyuncuların görüşleri



Göksel Gümüşdağ, federasyon başkanvekilliği görevine seçildikten sonra takıma veda konuşması yapamadığını belirterek, "Burası çok farklı bir yer. Bazen kader çizgisi veya tesadüfler önemlidir ama 5.5 yıl önce, Abdullah Avcı ve ekibinin gelecekte futbolda çok önemli roller alacağını çok iyi biliyordum. Bu bir projedir. Bank Asya 1. Lig'de oynadığımız o dönemde göreve geldiğinde, Abdullah Avcı'ya, 'Tecrübesiz mi, tecrübeli mi' diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. O gün, bu işin buraya geleceğine inanıyordum. Abdullah Avcı çok daha başarılı olacak" dedi.Gümüşdağ'ın konuşmasının ardından Avcı, duygulandığı için konuşamayacağını belirterek, "Herkes hakkını helal etsin" dedi.Avcı, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Çağatay Kalkancı ise "İstanbul Büyükşehir Belediyespor ailesinin içinden Türk Milli Takımı'na teknik direktör çıkarmak bize çok büyük gurur verdi. Önemli hedeflerimiz var takım olarak ama Türk Milli Takımı söz konusu olduğunda hiç tereddüt etmedik. Arif Erdem takımımızın yeni teknik direktörü oldu. O da ailenin içinden gelen bir kişi. Ona da tüm desteğimizi vereceğiz. Abdullah Avcı ile gelen çizginin devam edeceğine inanıyorum" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar da, çok gururlu olduklarını kaydederek, "Çok güzel günler yaşadık. Beraber üzüldük, beraber sevindik. Allah muvaffak etsin" diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yeni teknik direktörü Arif Erdem ise, Avcı'yı, her teknik direktörün arzuladığı bir yere uğurladıklarını kaydederek, şunları söyledi:"Gönlümüz, kalbimiz onunla beraber. Bizim de hatalarımız, kusurlarımız olmuştur. O nasıl hakkını helal ettiyse ben de hakkımı helal ediyorum. Böyle bir göreve getirilmek benim için de ayrı bir gurur. Yönetime teşekkür ediyorum. Bu, bayrak yarışı. Bu bayrağı üst sıralara taşıma adına uğraş vereceğiz. Burası her teknik direktörün çalışmak istediği bir yer. Hedefimiz yine ligde ilk 8 içinde olmak. Bu hedeften ziyade yine iyi futbol oynamaya ve yeni insanları futbola kazandırmak için uğraş vereceğiz."Takım kaptanı Efe İnanç, teknik direktörleriyle gurur duyduklarını kaydederek, "Onun adına çok sevinçliyiz. Milli Takım'a gidiyor. Başka bir kulübe gidip İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşmanın sıkıntısını yaşamayacak" dedi.Oyunculardan Ekrem Ekşioğlu ise Abdullah Avcı'nın gurur duyulacak bir göreve getirildiğini söyledi.Futbolcuların yanına gelen Abdullah Avcı, başarısında İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuların katkısının çok büyük olduğunu dile getirerek, "Onlarla ömür boyu birlikte olacağız" şeklinde konuştu. Ekrem Ekşioğlu bu sırada, "Hocam biz de milli takımda size yardımcı olabilir miyiz?" şeklinde espri yaptı.Bu arada, Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı'ya, Kamil Dizar da Avcı'nın A Milli Takım'daki ekibinde yer alacak analizci İbrahim Kemal Menderes'e plaket verdi.