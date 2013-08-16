Abdullah Avcı gönderiliyor mu?

A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle görevinden alınacağı iddia edildi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören yakın geçmişte yaptığı basın toplantısında "Keşke Abdullah Avcı'ya sabredebilsek" demişti. Ancak Demirören'in ve ekibinin de Abdullah Avcı'ya tahammülü kalmadı.

Kadir Çetinçalı'nın Star gazetesindeki haberine göre, 2014 Dünya Kupası katılma şansı hayli düşük olan Milli Takımın Abdullah Avcı ile gösterdiği performans bütün futbol kamuoyunun tepkisini çekmekte. Yıldırım Demirören ekibinin Abdullah Avcı'nın ipini kesin olarak çekti ve grup elemelerindeki kalan maçların tamamlanmasıyla birlikte Abdullah Avcı'nın görevine son verecek.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Avcı ve ekibine güvenini tamamen yitirdiği ve bu yüzden Gana ile oynanan hazırlık maçına dahi gelmediği biliniyor.

Abdullah Avcı'nın görevine son verileceği haberleri öylesine yaygın ki, Milli Takım kampında olan futbolcuların yeni teknik direktör arayışlarından bile haberdar oldukları ve Abdullah Avcı'nın görevine son verileceğini bildikleri öne sürülüyor. Bu yüzden bir mucize olsa Milli Takım 2014 Dünya Kupası'na katılma şansı elde etse bile Abdullah Avcı'nın görevine kesin olarak son verilecek.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören kendisine ile yönetimine karşı eleştirileri azaltmak ve başarısız başkan imajını yok etmek amacıyla Milli Takım'da reform planlıyor. Demirören ve ekibi 2016 Avrupa Şampiyonası'na mutlaka katılacak ve iddialı olacak bir yapıyı oluşturmanın planlarını yapıyor.



Terim ve Denizli gözde adaylar



Abdullah Avcı'dan sonrası için Milli Takım planlaması yapılırken, aday teknik direktörler arasında Fatih Terim ve Mustafa Denizli başı çekiyor.

Fatih Terim'in hem Galatasaray hem de Milli Takımı birarada çalıştırabileceği görüşü TFF Yönetimi'nde masaya yatırıldığı ve tartışıldığı ileri sürülüyor.

Terim'in görev kabul etmemesi halinde Mustafa Denizli veya Şenol Güneş gibi isimlerin gündeme geleceği ve büyük bir olasılıkla 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yerli teknik adamın görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

'Yılmaz Vural milli takıma'





Yılmaz Vural'ın A Milli Futbol takımının başına getirilmesi için kampanya başlatıldı.

Abdullah Avcı yönetimindeki milli takımın başarısızlığı sonrası Yılmaz Vural ismi de ay-yıldızlı ekip için yakıştırılmaya başlandı.

Yılmaz hocayı sevenler ve futbol bilgisine güvenenler http://yilmazvuralmillitakima.com blog sayfası açarak tecrübeli teknik adama destek vermeye başladı.

Yılmaz Vural'ın milli takımın başına geçmesi için kampanya başlatılırken, Abdullah Avcı'nın grup eleme maçlarını tamamladıktan sonra görevden alınacağı belirtiliyor.

Milli takım için Federasyon yetkililerinin Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman ile görüşme yapacağı Yılmaz Vural'ın da adaylar arasında yer aldığı ifade edildi.