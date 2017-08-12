Süper Lig'in 2017-18 sezonunu evinde ağırladığı Bursaspor'u 1-0 yenerek açan Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, "Gol yemeden kazanmak önemliydi" diye konuştu.

Bursaspor'un bir tane uzaktan şut dışında pozisyonunun olmadığını belirten Avcı, Sevilla maçı için, "O maçın senaryosu başka" dedi.

Abdullah Avcı'nın karşılaşma sonundaki demeci şöyle:

"3 puan başlangıcı, gol yemeden kazanmak önemliydi. Lige böyle başlamak önemliydi. Artık topa sahip olan, opsiyonları daha iyi kullanan, bununla beraber golü bulan bir Başakşehir vardı.

Topa sahip olurken ağır oynarsan, sprintleri artırmak gerekir. İkinci yarı kalecimize kadar döndük, bunu istemiyorduk. Rakibi devreye soktuk. Bir tane uzaktan şut dışında rakibe pozisyon vermedik.

"Topun oyunda kalması, ligin kalitesini artırır"

62 dakika top oyunda kalmış. Bu ligin kalitesini artıracaktır. İlk devrede topa çok iyi sahip olduk. Nem oranı çok yüksek, iki takımın da koşu verileri gayet iyi.

Maçın 2. yarısında çok basit top kayıplarıyla rakibi devreye soktuk. Bütün opsiyonları ilk yarıda kullandık, final paslarında dikkatli olsaydık farklı olabilirdi. Rakip buna müsaade ettiği sürece fazla özgüven de zarar veriyor.

"Adebayor'u kullanamadık"

Uzun zamandır ilk defa korner atmadan maç bitirdik. Gol yemeden maç kazanıyoruz son 2 maçtır. Adebayor'u doğru kullanamadık bugün. Boşa attığı sprintler oldu. Uzun toplarda bazen düşenleri alamadık.

Bardağın dolu tarafı; lig başladı, 3 puan kazandık. Bugünle ilgili çıkartacağımız dersler; top kayıpları, hareketsiz oyun, pasların şiddeti...

Sevilla maçının senaryosu başka. Onun konsantrasyonu, senaryosu, planı bambaşka. Emre Sevilla maçında büyük ihtimalle oynayacak. Emre'yi bu maçta riske etmek istemedik.