Abdullah Avcı: ''Çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz''

\'\'Mossoro mücadelede olacak ama Mahmut olmayacak gibi\'\'

\'\'Hedef gruptan çıkabilmek\'\'

Junior Caiçara: \'\'İyi başlamak istiyoruz\'

\'\'Çok kuvvetli bir takıma karşı oynayacağız\'\'

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets ile saat 21.45\'te mücadele edecek.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, \'\'Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ciddi ve test olabilecek 4 maç oynadık. Ludogorets, kendi liginde son 6 sezonun şampiyonu. Geçen sene Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etti. PSG ile deplasmanda berabere kalmış bir ekip. Avrupa deneyimi olan bir ekip. Brezilyalı oyunculardan kurulu bir ekip. Oynamalarına müsade edersen oynuyorlar. Kenar oyunları hızlı geçiş yapıyorlar. Topun kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Oynarken baskılı ve agresif olmalıyız. Topu kaybettiğimizde savunma pozisyonumuzu iyi yapmalıyız. İlk maçımızı oynuyoruz. Kazanmak bizi sonuna kadar ayakta tutacaktır. Bu seviyede her maç zor. Çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz\'\' şeklinde konuştu.

\'\'MOSSORO MÜCADELEDE OLACAK AMA MAHMUT OLMAYACAK GİBİ\'\'

Elinde kırık olan Mahmut Tekdemir ile Mossoro hakkında bilgi veren Avcı, \'\'Mossoro bizimle birlikte olacak. Mahmut\'un durumu belli değil. Şu an sahada koşu yapacak ama olmayacak gibi duruyor\'\' dedi.

\'\'HEDEF GRUPTAN ÇIKABİLMEK\'\'

Medipol Başakşehir\'in oyun olarak 3 senedir gelişen bir takım olduğunu dile getiren Avcı, \'\'2 tane Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamak, bize deneyim kazandırdı. Tecrübeli oyuncularım var ama kulüp tarihinde ilk defa grup oynuyoruz. Hep parçadan bütüne gittik. Yarınki maç öncesinde de hedef gruptan çıkabilmek. Eğer çıkarsak çok gerçekçi bir hedefe ulaşmış oluruz. Ondan sonrasına da bakacağız\'\' diye konuştu.

JUNİOR CAİÇARA: \'\'İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ\'\'

Ludogorets mücadelesinin zorlu olacağını kaydeden Junior Caiçara, \"İyi hazırlandık. Gruptaki ilk maçımıza iyi başlamak istiyoruz. Bunun için çok konsantre olduk\'\' dedi.

\'\'ÇOK KUVVETLİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ\'\'

Ludogorets\'in çok büyük bir takım olduğunun altını çizen Caiçara, \'\'Baktığınızda son 6 yılın şampiyonu. Bu da onların ne kadar başarılı olduğunun göstergesi. Gerekli tecrübeye sahipler. Bizim yüzde yüzümüz vermemiz gerekir yoksa sıkıntı yaşarız. Çok kuvvetli bir takıma karşı oynayacağız\'\' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Abdullah Avcı\'nın açıklamaları

-Caiçara\'nın açıklamaları

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)