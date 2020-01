Abdullah Avcı: Bu sürenin sonunda zirvede olmak hedeflerimizin başında geliyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karabükspor galibiyetini değerlendirdi. "Geri sayım başladı" diyen Avcı "Hafta hafta ilerliyoruz. Çok çalışıyoruz, bu oyunu istiyordum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, ligin zirvesindeki yerlerini sağlıklı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'un devre arasında oyuncu kadrosu ve yönetim olarak büyük bir değişime uğradığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Oyunu set oynayacaktık ve baskılı oynayacaktık, özellikle 7-8 opsiyonumuzu sahamızda kullanmak istiyorduk. Bunu başardık. Küçük maç büyük maç yoktur, 3 puan vardır ve oyun gücü vardır. Oyuncularım oyunun başından itibaren rakibi ciddiye alarak bunu sahada hissettirdiler. Her maçı an an doğru yaşamamız gerekiyor. İlk yarı itibarıyla skoru aldık, 67 dakika top sahada kaldı. Pas konusunda rekor kırdık. Rakipten daha fazla mesafe katettik, kaybettiğimiz topları 7-8 saniyede geriye aldık."

İkinci yarıda da topa daha fazla sahip olmalarına rağmen, topu hızlı kullanamadıklarını aktaran Avcı, "Bunlar skorun ve oyunun verdiği rahatlıkla oldu. İki haftadır gol yemiyoruz. Ligin zirvesindeki yerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Hafta hafta bakıyoruz. İki hafta daha geçti, 15 hafta kaldı. Bu sürenin sonunda zirvede olmak hedeflerimizin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, "Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe puan kaybetti. Şampiyonluk yarışı hakkındaki görüşünüz nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Sadece Fenerbahçe değil, Trabzonspor'un da bu yarışın içinde olduğunu düşünüyorum. Kopmaların çok kolay olmayacağı herkesin bu yarışın içinde kalacağını düşünüyorum. Çünkü oyunlarda da skorlarda da düşüşler çıkışlar olacak. Biz de bunun içindeyiz. Bu konuda konuşmak için 3-4 hafta daha gerekiyor."

Avcı, "Aykut Kocaman yaptığı açıklamada, 'şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibimiz Başakşehir' sözünü kullandı. Bu yorum hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusunu "Hocanın duyguları ve düşünceleri için yaptığı analiz için teşekkür ederim. Fenerbahçe ile orada oynadığımız maçta da oyun planında değişiklik yaparak bunu göstermişti. Hoca oyun olarak konuşmuştur. Üst sıralardaki takımlarla bu yarışın içindeyiz. Göztepe ve Kayserispor bu hafta aldıkları beraberlikle bu yarışın biraz uzağında kaldı." şeklinde yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, Arda Turan'ın form durumu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Arda'nın süresini her geçen gün uzatıyoruz. Ayrı, ekstra çalışmalar da yapıyor. Özel bir oyuncu, zaten girince farkını ortaya koyuyor. Yarışın içinde kaliteyi yükseltmek çok önemli. Arda, Türk futbolunun bir markası, hem bize hem milli takıma katkısı çok önemli. İyi gidiyor, sakatlanmadan fiziksel durumunu iyi bir yere getirmek istiyoruz."

Abdullah Avcı son olarak transferi kapattıklarını belirterek, "Bajic'i de kadromuza kattık. Beğendiğim bir oyuncu. Bizden istenen oyuncular var, şu ana kadar sadece Hakan Özmert ayrıldı. Transfer talebimiz yok ama transfer bitine kadar gitmek ve gelmek isteyen olabiliyor ama şu an itibarıyla durmuş vaziyetteyiz." şeklinde konuştu.

(beIN Sports)