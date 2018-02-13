Abdullah Avcı: Aynı hataları tekrarlamayın!

Medipol Başakşehir 22. haftada zirve yarışında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.



Şampiyonluk şansını sürdürmek için bu maçı kazanmak zorunda olan turuncu-lacivertliler, aksi takdirde gelecek haftalarda sıkıntılı günlerle karşı karşıya kalacak ve bu sezon ilk defa 3 kez üst üste puan kaybetmiş olacak.



Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımını bordo-mavililer karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkaracak



Avcı kritik mücadele öncesi Fenerbahçe karşısında yapılan savunma hataların tekrarlanmaması adına oyuncularına uyarılarda bulunuyor.



Fenerbahçe mücadelesine önemli eksiklerle çıkan Başakşehir, Trabzonspor müsabakasında ise ideal kadrosuna dönecek. Kırmızı kart cezalısı Emre Belözoğlu ile grip olduğu için sarı-lacivertli ekip karşısında sahadaki yerini alamayan Epureanu'nun bordo-mavililerle oynanacak mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.



Tedavisi devam eden Mossoro'nun durumu ise ilerleyen günlerde belli olacak.



Trabzonspor karşılaşması için Çarşamba günü takım bir araya gelecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri Cumartesi günü Trabzona hareket edecek.

(beIN SPORTS)