Abdullah Avcı: Arda'nın mutluluğu yakalayacağı yer futbol sahası

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan’ın antremanlarda iyi bir performans gösterdiğini ve yeniden mutlu olacağı yerin futbol sahası olduğunu söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, Arda Turan hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Arda duygusal bir insan ve yaşadığı problemler olabilir. Ancak bunları sahaya yansıtmadı. Biz de sahanın dışında yaşanan bir şeyi kulübün içine çekmedik. 105’e 68'lik sahada oyuncunun ve bizim mutlu olacağımız bu alana odaklanmaya çalıştık. Arda zaten iyi çalışıyordu ve şimdi de daha iyi çalışarak devam ediyor. Evin oğlu burada ve çalışmaya devam ediyor. Hepsi bizim evladımız. Mutluluğu yakalayacağı yer futbol sahası. Enerjisini boşaltacağı yer burası. Bize ve kendine katkı sağlayacağı yer burası. O da bunun için gayret gösteriyor.”

''Henüz Arda ile ilgili planlama yapmadık''

Avcı, bir basın mensubunun Arda Turan'ın Konyaspor maçında sahada olacak mı sorusuna şu cevabı verdi: ''Henüz Arda ile ilgili planlama yapmadık. Sezon başında bizimle olamadı ve hazırlık maçı oynamadı. Çok iyi giderken sakatlık yaşadı. Adım adım sakatlanmadan uzun şekilde kendisinden nasıl faydalanacağımızın planlamasını yapıyoruz. Bu hafta oyun Arda’ya göre akmadı. Onun için böyle bir tercih kullanmadık. Hem bizim hem de Türk futbolu için değerli bir oyuncu. Biz onu sahada tekrar iyi performansıyla görmek istiyoruz. İnşallah da göreceğiz.”