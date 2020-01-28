Abdullah Avcı 1.5 yıllık alacağını istedi

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasına karşın, resmi olarak yolların ayrılmadığı belirtildi.

Kamuoyunda Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandığına yönelik haberlerin çıkmasına karşın, Abdullah Avcı'nın 1.5 yıllık alacağının karşılığını istediği ifade edildi.

ajansspor'un haberine göre; kulüpten bugüne dek 500 bin TL alan Avcı yönetimle olan görüşmesinde, "1.5 yılık alacak karşılığı olan parayı verin imzayı atayım" dedi. Beşiktaş yönetimi ise "En fazla 1 yıllık parayı verebiliriz. Aksi halde mahkemelik oluruz" dedi.

Pazarlıklar sürerken, başkan Ahmet Nur Çebi'nin çarşamba günü sorunu çözüp, Yalçın'ı resmileştirmesi beklemiyor.