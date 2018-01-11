Abdülkerim Bardakçı Akın Çorap Giresunspor’da

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

TFF 1. Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor, Samsunspor ile yollarını ayıran stoper Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı.

Yeşil beyazlıların kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, Atiker Konyaspor’dan kiralık olarak Samsunspor’da oynayan Abdülkerim ile alacaklarını tahsil edemediği için kırmızı beyazlılar ile yolunu ayırdıktan sonra görüşmelere başladıklarını söyledi.

Yapılan görüşmelerin ardından Abdülkerim ile anlaşma sağladıklarını kaydeden Bozbağ, oyuncuyu sezon sonuna kadar Konyaspor’dan kiralayarak kadrolarına kattıklarını kaydetti.

Daha önce de Muhammet Reis ve kaleci Ahmet Şahin ile anlaştıklarını belirten Bozbağ, santrafor transferi için ise görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.

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