Abdulkadir Selvi'nin ablası 'Hayır' klibinde

Halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen ve Sanatçı Kollektifi, 16 Nisan'da gidilecek anayasa değişikliği referandumu öncesinde 'Hayır' adlı bir türkü seslendirdi. Sözlerinde "Sana 'hayır', 80 milyon kez 'hayır'!" vurgusu yapılan türkünün sosyal medyada yayınlanan klibinde, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin ablası Fatma Kaya’nın da yer alması ve zafer işareti yapması dikkat çekti.

"Onu gördüğümde televizyonu kapatıyorum"

Abdulkadir Selvi'nin 66 yaşındaki ablası Fatma Kaya, Mart 2015 tarihinde yaptığı bir açıklamada, Selvi ile yıllar önce sağcılarla hareket etmeye başlayınca ilişkilerinin koptuğunu belirterek, "Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı... Bu saatten sonra da konuşmak ve yüzüne bakmak istemiyorum. Biz Aleviyiz. Değerlerimize bağlıyız. Onu gördüğümde televizyonu kapatıyorum” ifadesini kullanmıştı.

Söz ve müziği Cemo Yılmaz’a ait olan türkünün klibinde, sanatçı İlkay Akkaya, Tolga Sağ, Yılmaz Çelik, Hüseyin Turan, Erdal Güney, Pınar Aydınlar, Nilüfer Sarıtaş, Haluk Tolga İlhan, CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Hilmi Yarayıcı ile yurttaşlar yer aldı.

Klipte, Gezi Parkı eylemleri ve olaylarda yaşamını yitirenler, KHK’larla üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler, kadın cinayetleri, Rize’deki Yeşil Yol Projesi'nde direnişiyle gündeme gelen Havva Ana gibi görüntülerden kesitler de yer aldı.

Kutsal Evcimen ve Sanatçı Kolektifi'nin seslendirdiği 'hayır' türküsü ve klibi şöyle: