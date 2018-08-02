Abdulkadir Selvi'den muhalefet için 'türbülans' açıklaması; fetret dönemi yaşanabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti ve CHP'de yaşanan tartışmaları köşesine taşıdı. Selvi, Muhalefetin fetret dönemine girebileceğine dikkat çekerken, "24 Haziran’dan sonra CHP olağanüstü kurultay, İYİ Parti ise Akşener’in çekilme kararı ile bir türbülansın içine girdi. Yerel seçimlerin erkene alınmasına iktidardan ziyade muhalefetin ihtiyacı var" vurgusu yaptı.

Selvi'nin "Muhalifler kaç imza topladı, yerel seçimler erkene alınacak mı?" başlığıyla yayımlanan köşe yazısı şöyle:

"CHP’li muhalifler topladıkları imzaları bugün CHP Genel Merkezi’ne teslim edecek. Böylece olağanüstü kongreye gidilip gidilmeyeceği netleşecek. Peki tartışma bitecek mi? Haberler biteceği yönünde değil. Çünkü muhalifler, imzasını geri çekenleri ayıklamadan Genel Merkez’e müracaat edecekler.

CHP tüzüğünün olağanüstü kurultaya ilişkin 48. maddesinin üçüncü bendinde, “On beşinci günün bitiminden sonra imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz” deniliyor. Gaye Usluer, “Geri çekilen imzalar varsa bunları bize açıklayacak olan, geri çekilen imzaların toplandığı makamdır” diyerek bu duruma işaret etti. CHP’de iyimser bir grup, Muharrem İnce’nin, partinin mahkeme kapısına düşmesine izin vermeyeceği görüşünde.

Yerel seçimler öne alınacak mı ?

Kılıçdaroğlu’nun, “Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı.Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” tespiti yerinde. CHP yıprandı. Ama nasıl toparlanacak orası meçhul. CHP’de, bu tartışmaların bitmesi için yerel seçimlerin öne alınmasını fırsat olarak görenler var. İktidarın, yerel seçimleri kasım ayına çekeceği gibi bir beklenti söz konusu. Ancak yerel seçimlerin öne çekilmesini istemek yetmiyor. Anayasa değişikliği gerekiyor. AK Parti ile MHP’nin sayısı buna yetmediği için bir anayasal engel söz konusu. CHP, olağanüstü kurultay tartışmalarıyla boğuşuyor, Meral Akşener’in geri dönmesine rağmen İYİ Parti’de işler iyi gitmiyor. Akşener’in partiye geri dönmesinde, “Bırakıp giderseniz bu ülkenin çocuklarına ve torununuz Pars’a ne diyeceksiniz?” sözünün etkili olduğu söylenmişti. Ancak orada çok daha önemli bir uyarı var. “Siz partiyi bıraktığınızda bir kenara çekilip rahat edeceğinizi mi zannediyorsunuz? İYİ Parti demek, Meral Akşener demektir. Siz çekilirseniz parti dağılır” deniliyor. 24 Haziran’dan sonra CHP olağanüstü kurultay, İYİ Parti ise Akşener’in çekilme kararı ile bir türbülansın içine girdi. Muhalefette fetret dönemi yaşanabilir. Yerel seçimlerin erkene alınmasına iktidardan ziyade muhalefetin ihtiyacı var."

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